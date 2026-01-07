金唱片頒獎典禮／1/7晚上 ibon 7點釋票！蔡依林、許光漢出席頒獎！Jennie、Stray Kids、IVE、ENHYPEN、ZB1…18組表演卡司！頒獎嘉賓、直播平台一次看
2026年1月10日臺北大巨蛋登場
韓國兩大頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（2026 Golden Disc Awards）邁入40周年，1月10日首次移師臺北大巨蛋！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，今年第40屆也網羅歷屆最強陣容，由成始璄、文佳煐擔任主持人，邀請宋仲基、邊佑錫、安孝燮擔任頒獎人，此外還請別邀請台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢登台！門票一票難求，在典禮登場前夕，主辦單位宣布開放部分視線受阻區和少量退票名額，1/7晚上7點釋票。
👉金唱片 ibon搶票攻略！搶票時間、搶票技巧、事前準備一次看
金唱片演出卡司包括Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR…等共18組歌手，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、票價座位、表演卡司不斷更新！
👁️🗨️釋票小鬧鐘：
❣️釋票時間：2026/1/7（三）19:00
❣️售票方式：ibon網站
❣️本次釋票票券為：因舞台主結構搭建完成後增開「部分視線受阻區」之席次 及少量期限內退票。
更多金唱片頒獎典禮相關：
👉第40屆金唱片完整入圍名單！典禮時間、主持人、卡司不斷更新
👉金唱片七大亮點！宋仲基、邊佑錫、安孝燮頒獎 Jennie個人舞台必看
👉金唱片頒獎典禮是什麼？淵源、歷年大賞一次看
👉金唱片再登台！男女混聲組合ALLDAY PROJECT成員背景超狂 詳細介紹一次看
👉金唱片再登台！大勢新人CORTIS是誰？阿妹也會唱「吳麗萍搭丟賽」迷因哏
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點
金唱片頒獎典禮｜直播平台
獨家線上直播：Disney+（16:00起播出紅毯，17:30播出典禮）
電視轉播：TVBS歡樂台
金唱片頒獎典禮｜售票時間、票價
售票時間：2025/12/13（六）11:30
演出票價：$8,980 / $7,980 / $6,980 / $5,980 / $4,980 / $3,980 / $2,980
座位圖：
金唱片頒獎典禮｜演出陣容
ALLDAY PROJECT
CORTIS
ENHYPEN
IVE
izna
LE SSERAFIM
NCT WISH
ZEROBASEONE
ZO ZAZZ
ARrC
ATEEZ
BOYNEXTDOOR
CLOSE YOUR EYES
JENNIE
KiiiKiii
MONSTA X
Stray Kids
TWS
金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓
蔡依林
許光漢
韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。
宋仲基
邊佑錫
安孝燮
金唱片頒獎典禮｜完整入圍名單
👉第40屆金唱片完整入圍名單！典禮時間、主持人、卡司不斷更新
