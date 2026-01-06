👉金唱片頒獎典禮／蔡依林、許光漢出席頒獎！Jennie、Stray Kids、IVE、ENHYPEN、ZB1…18組表演卡司！頒獎嘉賓、直播平台一次看

韓國兩大頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（2026 Golden Disc Awards）邁入40周年，2026年1月10日確定在臺北大巨蛋登場！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，今年第40屆也網羅歷屆最強陣容，由成始璄、文佳煐擔任主持人，邀請宋仲基、邊佑錫、安孝燮擔任頒獎人，此外還請別邀請台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢登台！

演出卡司則有Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR…等共18組歌手，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。金唱片頒獎典禮時間地點、主持人、頒獎嘉賓、票價座位、表演卡司、入圍名單不斷更新！

金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）｜時間地點

金唱片主持人和頒獎嘉賓。（圖／超級圓頂、HLL）

金唱片頒獎典禮｜直播平台

獨家線上直播：Disney+（16:00起播出紅毯，17:30播出典禮）

電視轉播：TVBS歡樂台

金唱片頒獎典禮｜售票時間、票價

金唱片票價座位圖。（圖／超級圓頂、HLL）

金唱片頒獎典禮｜演出陣容

ALLDAY PROJECT

CORTIS

ENHYPEN

IVE

izna

LE SSERAFIM

NCT WISH

ZEROBASEONE

ZO ZAZZ

金唱片演出陣容全公開。（圖／超級圓頂、HLL）

ARrC

ATEEZ

BOYNEXTDOOR

CLOSE YOUR EYES

JENNIE

KiiiKiii

MONSTA X

Stray Kids

TWS

第40屆金唱片頒獎典禮表演卡司。（圖／超級圓頂、HLL）

金唱片頒獎典禮｜頒獎嘉賓

蔡依林

蔡依林將出席金唱片頒獎典禮。（圖／SuperDome 超級圓頂 臉書）

許光漢

許光漢將擔任金唱片頒獎典禮頒獎嘉賓。（圖／SuperDome 超級圓頂 臉書）

韓流三大人氣男神即將同台！宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。

宋仲基

邊佑錫

安孝燮