【金唱片頒獎典禮】眾星聚臺北 夢幻卡司閃耀巨蛋

記者周毓洵／臺北報導

素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮，今年迎來創立40週年，並首度移師海外、選擇臺北作為舉辦城市，10日將在臺北大巨蛋登場，除是史上第一次在臺灣舉行，也被視為K-pop登陸大巨蛋的重要里程碑，引爆粉絲熱議。

18組超人氣陣容輪番登場

金唱片頒獎典禮由第10度主持的歌手成始璄搭檔《女神降臨》女主角文佳煐共同主持，穩定與新鮮感兼具。頒獎嘉賓則星光熠熠，包含韓劇男神宋仲基、邊佑錫、安孝燮及重量級跨界嘉賓蔡依林與許光漢，臺韓娛樂圈難得同框，堪稱夢幻組合。

廣告 廣告

表演卡司更是本屆最大看點之一，BLACKPINK成員JENNIE將以個人身分首度站上臺北舞臺；超夯新人男團CORTIS首次登上臺北大巨蛋演出，另有Stray Kids、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、ATEEZ、MONSTA X、ZEROBASEONE等共18組超人氣K-pop團體與歌手輪番登場，陣容堪比大型音樂節。

金唱片頒獎典禮將於10日下午4時展開紅毯、5時30分正式頒獎，並由TVBS歡樂台與Disney+進行全臺同步直播，讓無法到場的粉絲也能即時追星。

金唱片頒獎典禮主持人由成始璄（左上）與文佳煐（右上）搭檔，頒獎嘉賓包含蔡依林與許光漢、宋仲基、邊佑錫、安孝燮，星光陣容橫跨臺韓。（TVBS、Disney+提供）

BLACKPINK 成員 JENNIE（左一上）將以個人身分首度登上臺北舞臺，成為本屆金唱片最受矚目的表演焦點之一。（TVBS、Disney+提供）