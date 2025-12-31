金唱片頒獎典禮2平台轉播 「CORTIS」首登大巨蛋不漏看

第 40 屆金唱片頒獎典禮1月10日將在台北大巨蛋登場。TVBS提供



第 40 屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）1月10日將在台北大巨蛋登場，堪稱含金量最高的K-pop音樂饗宴，許多搶不到票的粉絲也別難過，今（12╱31）宣布將由TVBS歡樂台轉播及Disney+線上直播。

有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮創立於 1986 年，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」兩大類，並設有新人獎、製作人獎與全球人氣獎等特別獎項，頒獎典禮今年首度移師台灣，讓粉絲們直呼期待。

廣告 廣告

典禮主持群由將迎來第10次主持的歌手成始璄二搭《女神降臨》文佳煐，頒獎嘉賓包括宋仲基和《背著善宰跑》新生代男神邊佑錫，邊佑錫與IU合作的Disney+新劇《21世紀大君夫人》未播就已經引爆話題，另外還有聲演《Kpop 獵魔女團》的安孝燮，而作為地主代表的許光漢、蔡依林也將與會。

而舞台表演陣容更是一大看點，包含將角逐本次專輯本賞、數位音源本賞的 「BLACKPINK」成員JENNIE，她將首次以個人身分登上台北舞台；超夯新人男團「CORTIS」出道不到半年就已洗腦神曲〈GO！〉席捲全球，首次登上大巨蛋舞台更令人期待；另外還有「Stray Kids」、「ALLDAY PROJECT」等18 組超人氣K-pop表演，星光紅毯下午4點揭幕、5點30分開始頒獎典禮。

更多太報報導

吳克群曝最末日的幸福 告白「好好去愛1個的人」

張惠妹拼分身年終獻雙喜 「今天就來聽新歌吧」

台南跨年｜香港混血男神獻第一次 曝春風牽線內幕