娛樂中心／綜合報導

韓國知名音樂獎項"金唱片"，首度將頒獎典禮移師台北大巨蛋舉行，天后蔡依林與人氣男星許光漢，都受邀擔任頒獎嘉賓，其中，許光漢還跳起撒嬌舞，掀起全場尖叫聲，超強明星卡司還有邊佑錫、宋仲基等，至於演出卡司相當華麗，包括Jennie、MONSTA X、Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE等共18組歌手，輪番登台表演。

「韓團IVE"REBELHEART"。」

廣告 廣告

換上藍色啦啦隊服，韓國超人氣女團IVE，登上台北大巨蛋，出動22位舞者，替金唱片頒獎典禮，炒熱氣氛，帶來前所未有的驚喜舞台。

「韓團LESSERAFIM"SPAGHETTI"。」





金唱片頒獎在台灣！ CORTIS跳進大巨蛋 許光漢萌跳撒嬌舞

金唱片頒獎典禮表演，LE SSERAFIM宮脇咲良牽單車進場。（圖／截自Disney+）









聽到這副歌，誰能不跟著一起跳呢，LESSERAFIM一身全紅裝扮，又辣又美，嗨唱最新單曲，小櫻花還俏皮騎著單車，在舞台上闖蕩，而接下來這團，竟然把跑步機搬上來。

「CORTIS"WhatYouWant"。」

果然是年輕人，站上跑步機唱跳也不會累，超強新人男團CORTIS帥氣登場，讓粉絲尖叫聲不斷，擁有韓國葛萊美獎之稱的金唱片，首度移師到台灣舉辦，最紅的撒嬌舞也來了。





金唱片頒獎在台灣！ CORTIS跳進大巨蛋 許光漢萌跳撒嬌舞

許光漢（中）跟LE SSERAFIM一葉（左）、恩採（右）一起跳撒嬌舞。（圖／截自Disney+）









「TWS"OVERDRIVE"。」

表演正精彩時，當然得來個突襲挑戰，鏡頭一轉，竟然CUE到台下的男神許光漢，賣萌的樣子看過嗎，再讓你看一次，許光漢咬手指扭肩，但似乎咬太大力，手還甩了兩下，這回他與蔡依林都是地主嘉賓，擔任頒獎人。





金唱片頒獎在台灣！ CORTIS跳進大巨蛋 許光漢萌跳撒嬌舞

蔡依林先透過韓文自我介紹，再用中文致詞，最後以英文頒獎。（圖／截自Disney+）













第40屆金唱片頒獎嘉賓蔡依林說：「大家好我是Jolin，要來頒發新人獎，在看到所有的影片當中，也想起自己當初在新人的時候，對舞台上面的熱情以及好奇，想要跟他們說，不管怎麼樣只要你享受舞台，台下的觀眾，一定會感受到你對音樂的熱情。」





金唱片頒獎在台灣！ CORTIS跳進大巨蛋 許光漢萌跳撒嬌舞

CORTIS的趙雨凡用帶點＂台灣國語＂的中文感謝粉絲支持。（圖／截自Disney+）









分享出道以來的心路歷程，蔡依林穿上深色緊身連身短裙登場，頒發最佳新人獎，至於獲獎的CORTIS，台灣成員趙雨凡也用中文跟粉絲道謝。

CORTIS成員趙雨凡說：「這是2026年，第一次收到的一個獎，真的非常感謝大家的支持，謝謝。」

金唱片圓滿落幕，也留下許多經典場面，讓粉絲回味無窮。

原文出處：金唱片頒獎在台灣！ CORTIS跳進大巨蛋 許光漢萌跳撒嬌舞

更多民視新聞報導

館長YT收入破1千萬！他曝歷年數據揭「關鍵轉折點」

《台灣向前行》主持人張孟琦喜得千金！1/8日順利產女 留言湧祝福

薔薔遭誤認「柬埔寨斷腿網紅」 本尊傻眼回應了！

