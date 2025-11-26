金唱片首波卡司公布IVE、CORTIS 9大咖！ZB1解散日當天確定出席

金唱片獎宣布IVE、CORTIS等9大卡司來台。（圖／IG@golden_disc）

南韓「金唱片獎」（Golden Disc Awards）是歷史最悠久和最具權威性的K-pop頒獎典禮，自1986年創立以來，致力激發流行音樂創作與發掘新人才。而此盛事將在明（2026）年1月首度移師台北舉行，掀起台灣粉絲討論，26日官方則公布首波演出名單，包含IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE（ZB1）等。

金唱片獎將在明年1月10日於台北大巨蛋舉行，25日已公布本屆完整入圍名單，26日趁勢公開首波9組演出卡司，包含ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE（ZB1）、ZO ZAZZ，各大人氣團體、歌手都準備來台開唱，令大批粉絲摩拳擦掌準備搶票。

值得一提的是，選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE（ZB1），活動期2年6個月，正好合約到期日就是在金唱片典禮當天，因此團體將出席盛會，是否宣布延長合約的好消息也讓網友相當期待，「1/10宣布我會直接哭死」、「直接在台上給我宣布全員續約聽到沒」、「不解散嗎我求你們了」。

第40屆金唱片獎頒獎典禮由「情歌皇太子」成始璄和實力派演員文佳煐主持，日前確定演員安孝燮、邊佑錫、宋仲基將擔任頒獎嘉賓，除了上述9位演出卡司外，27日也會揭曉完整演出陣容，活動門票則訂於12月6日開賣，詳細資訊還有待官方公告。

