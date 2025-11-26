三立新聞網 setn.com

金唱片首波卡司曝光！「9大咖天團」登大巨蛋 陣容超強：女神全來了

三立新聞網

記者王培驊／台北報導

金唱片公布首波表演卡司，有新生代團體 CORTIS。（圖／翻攝自IG @golden_disc）
金唱片公布首波表演卡司，有新生代團體 CORTIS。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

南韓重量級音樂盛事「金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）明年1月10日首度在臺灣登場，會場選在臺北大巨蛋，象徵台韓娛樂交流邁入新里程碑。繼日前宣布宋仲基、邊佑錫、安孝燮將以頒獎嘉賓身分出席後，大會今（26）日公布首波表演卡司，包括超人氣男團 ENHYPEN、NCT WISH、ZEROBASEONE，以及女團 IVE、LE SSERAFIM、izna，還有新生代團體 CORTIS、ALLDAY PROJECT、歌手 ZO ZAZZZ。

金唱片卡司IVE。（圖／翻攝自IG @golden_disc）
金唱片卡司IVE。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

金唱片頒獎典禮在韓國向來具高度公信力，獎項依實體專輯銷量、數位音源數據評選，被視為歌手年度成績的指標之一。韓國主辦單位表示，第40屆典禮將網羅「歷屆最強陣容」，打造專屬於金唱片的豪華舞台。除了強勢卡司，今年典禮主持人由文佳煐、成始璄擔任，三大男神宋仲基、邊佑錫、安孝燮亦將登台頒獎，人氣話題直接拉滿。

金唱片卡司包含ALLDAY PROJECT。（圖／翻攝自IG @golden_disc）
金唱片卡司包含ALLDAY PROJECT。（圖／翻攝自IG @golden_disc）
金唱片卡司ENHYPEN。（圖／翻攝自IG @golden_disc）
金唱片卡司ENHYPEN。（圖／翻攝自IG @golden_disc）

繼「GOLDEN WAVE」去年在高雄吸引近4萬人朝聖後，另一場韓國大型頒獎典禮再度落腳臺灣，讓不少粉絲都喊著「追星大戰正式開打」。更多活動資訊，主辦單位提醒可關注超級圓頂官方臉書及IG。

Golden Disc Awards 首波演出名單公布：

ALLDAY PROJECT
CORTIS
ENHYPEN
IVE
izna
LE SSERAFIM
NCT WISH
ZEROBASEONE
ZO ZAZZ

