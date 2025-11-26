金唱片首波卡司曝光！IVE+CORTIS都會來 搶票日撞期AAA頒獎

金唱片頒獎典禮公布第一波卡司。（圖／翻攝金唱片IG）

韓國一年一度的音樂盛事「金唱片頒獎典禮」即將於2026年1月10日在台北大巨蛋盛大舉行，首波卡司陣容已經曝光，陣容相當豪華。女團部分包含IVE及LE SSERAFIM，男團則有CORTIS、ENHYPEN、NCT WISH、ALLDAY PROJECT以及izna等。不僅如此，頒獎嘉賓陣容同樣星光熠熠，包括宋仲基，以及邊佑錫和安孝燮都將來台。

第40屆金唱片頒獎典禮將帶給台灣粉絲一場視聽盛宴。去年IVE在金唱片上表演《HEYA》時展現出霸氣女王魅力，而LE SSERAFIM則帶來了《CRAZY》的精彩演出。現在台灣粉絲將有機會親眼見證這些偶像的現場表演，無疑是一大福音。金唱片官方公布的首波卡司陣容除了上述兩大人氣女團外，還包含多個備受矚目的男團，組成了相當華麗的陣容。

頒獎嘉賓陣容同樣令人期待。宋仲基、「善宰」邊佑錫以及安孝燮也將來台參與這場盛會。粉絲們正摩拳擦掌，準備在12月6日搶購門票，以獲得見到心儀偶像的機會。

然而，搶票日期恰巧與另一個重要活動相撞。同樣移師台灣舉辦的AAA頒獎典禮將在高雄國家體育場登場，活動日剛好也是12月6日。雖然兩個活動的具體時間尚未公布，但這樣的撞期安排已經引來粉絲們的哀號，大家紛紛表示實在是分身乏術，不知該如何兼顧這兩場重要的韓流盛事。對於熱愛韓流的粉絲們來說，這一天確實會非常忙碌。

