金唱片首登大巨蛋 台韓巨星全到場

素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards），今年迎來創立40週年，並首度移師海外、選擇臺北作為舉辦城市，將於2026年1月10日在臺北大巨蛋盛大登場。這不僅是金唱片史上第一次在ＦＯＭＦ 灣舉行，也被視為K-pop正式登陸大巨蛋的重要里程碑，消息一出立刻引爆粉絲熱議。

金唱片頒獎典禮自1986年創辦至今，是韓國歷史最悠久、也最具公信力的流行音樂頒獎典禮之一，依據年度專輯銷量與數位音源播放成績評選得獎者，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」，並設有新人獎、製作人獎、全球人氣獎等特別獎項，向來被視為K-pop年度成績單。

本屆主持陣容同樣話題十足，由將第10度主持金唱片的歌手成始璄，搭檔《女神降臨》女主角文佳煐共同主持，穩定與新鮮感兼具。頒獎嘉賓則星光熠熠，包含韓劇男神宋仲基、因《背著善宰跑》人氣再飆升的邊佑錫、聲演《K-pop 獵魔女團》的安孝燮，以及重量級跨界嘉賓蔡依林與許光漢，臺韓娛樂圈難得同框，堪稱夢幻組合。

表演卡司更是本屆最大看點之一。BLACKPINK成員JENNIE將以個人身分首度站上臺北舞台；出道不到半年便橫掃話題的超夯新人男團CORTIS，將首次登上臺北大巨蛋演出，青春能量備受期待。此外，Stray Kids、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、ATEEZ、MONSTA X、ZEROBASEONE等共18組超人氣K-pop團體與歌手輪番登場，陣容堪比大型音樂節。

第40屆金唱片頒獎典禮將於當天下午4點展開紅毯、5點30分正式頒獎，並由TVBS歡樂台與Disney+進行全臺同步直播，讓無法到場的粉絲也能即時追星。隨著活動倒數，金唱片40週年落腳台北，不只讓台灣粉絲近距離感受K-pop盛典，也讓臺北大巨蛋正式躍升為亞洲流行音樂的重要舞台。

