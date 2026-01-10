金唱片／女團奪獎上台「舉繁體中文手寫板」！超用心告白：為你們而唱
娛樂中心／蔡佩伶報導
南韓新人女團KiiiKiii在本屆金唱片頒獎典禮上奪下「Next Generation」獎項，首次站上金唱片舞台便交出亮眼成績，也為出道第一年寫下重要里程碑。五位成員登台領獎時難掩激動，除了用言語向粉絲表達感謝，更準備了驚喜橋段，瞬間成為典禮討論焦點。
致詞過程中，KiiiKiii成員們手中拿著親自準備的手寫板，上面以繁體中文寫下「謝謝大家來」並畫上大大的愛心，下面則寫著「為你們而唱」，真誠又用心的舉動讓現場與線上粉絲直呼被暖到。除此之外，一旁的手寫板也寫下「KiiiKiii 愛TiiiKiii」，向官方粉絲名深情告白，展現滿滿寵粉心意。
不僅如此，成員們最後更齊聲用中文向台下與鏡頭前的觀眾喊出：「謝謝大家，我愛你」，誠意十足的互動真的太有心。
KiiiKiii（韓語：키키）為STARSHIP娛樂於2025年推出的五人女子音樂團體，由Leesol、Sui、Jiyu、Haum和Kya組成，並由Jiyu擔任隊長。此次不僅是她們首次登上金唱片頒獎典禮舞台，也在出道首年便拿下象徵新世代潛力的獎項，展現備受看好的發展氣勢。
更多三立新聞網報導
金唱片／Jennie連續抱回3座獎！上台緊張喊：成員不在我不太會說話
金唱片／蔡依林頒獎給CORTIS！「台灣囡仔」趙雨凡上台喊：太榮幸
《冠軍之路》票房狂飆！連總統也狂讚 感動喊：劇本只有上帝寫得出來
Stray Kids搬上大銀幕！「演唱會電影」3月登台 預告曝光粉絲全暴動
其他人也在看
「韓流」襲北市！大咖韓星多地出沒 粉絲瘋搶拍
「韓流」襲北市！大咖韓星多地出沒 粉絲瘋搶拍EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
金唱片紅毯｜「CORTIS」打頭陣 黑旋風帥氣登場
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今（1╱10）在台北大巨蛋登場，紅毯星光下午4點揭幕，男團CORTIS打頭陣，5人以黑色造型登場，又酷又帥，趙雨凡還用中文說「謝謝」，十分可愛。太報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
周子瑜「火辣心機」穿搭曝光！網讚爆：世界最美
娛樂中心／林依蓉報導台灣女孩周子瑜自2015年隨韓國女團TWICE出道以來，便憑藉著傾城美貌擄獲全球粉絲的心。等了將近10年，子瑜終於在去年11月首度隨團「回娘家」站上高雄世運主場館，場面感人至深。除了演藝工作，子瑜私下也時常透過社群平台與粉絲互動。近日，她驚喜上傳一組拍攝花絮照，展現出與過往清純風格不同的「火辣尺度」。照片曝光後，立刻掀起網友們熱烈討論。民視 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
金唱片／致敬BTS！爆紅男團深情唱〈春日〉 Wonder Girls經典重現
新生代團體帶來精彩「致敬舞台」，Hybe公司旗下男團「TWS」深情演唱前輩防彈少年團（BTS）的〈春日〉；女團 izna 則選唱傳奇女團 Wonder Girls 的甜美舞曲〈Be My Baby〉重現經典魅力。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Jennie穿什麼火什麼！抵台機場「頭上那片布」吸睛 穿搭全身「這品牌」
南韓年度音樂盛事「金唱片頒獎典禮」10日在台北大巨蛋登場，天團「BLACKPINK」成員Jennie在9日下午抵達桃園機場，戴著墨鏡的她，頭上頂著那片布，以及後來坐上高爾夫球車時，用來蓋住全身的大衣，都掀起熱議，而她全身的行頭，來自法國品牌 Maison Margiela。太報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
CORTIS唱到一半！金唱片轉播突進廣告挨轟 電視台89字聲明急道歉
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行，吸引眾多粉絲到現場共襄盛舉，同時也有粉絲苦守電視機前想目睹偶像的風采，豈料正當男團CORTIS演出時，電視轉播突然進廣告，讓網友相當傻眼。對此負責轉播的TVBS也道歉回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金唱片／蔡依林頒獎給CORTIS！「台灣囡仔」趙雨凡上台喊：太榮幸
天后蔡依林現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，也讓現場氣氛瞬間升溫。她隨後親手揭曉新人獎得主，由話題新人男團CORTIS成功抱回獎項。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金唱片男神壓線來台！「2大咖男星」現身機場 粉暴動嗨喊：像在首爾
韓國音樂界年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」今（10）日晚間將於台北大巨蛋盛大登場，這也是金唱片史上首度移師台灣舉辦，消息曝光後即引發高度關注。下午紅毯星光大道率先揭幕，眾多歌手、頒獎人與主持人將輪番亮相，其中兩大韓流男神安孝燮、邊佑錫今早自韓國出發，正式啟程來台，一舉一動皆成焦點。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
許光漢也跳撒嬌舞！金唱片合體LE SSERAFIM賣萌扭肩膀
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導南韓盛事「金唱片頒獎典禮」於今年迎來40周年，並移師到台北大巨蛋舉行，在男團表演時，鏡頭對到擔任頒獎人之一的許光漢，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
27歲I級女神「引退10天」驚傳病逝！跨年夜才公開引退信：無法再說出沒事
（記者洪承恩／綜合報導）日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）去年底才向粉絲寫下引退信，沒想到才短短幾天，家屬就於本 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 1
舒華粉絲問「長太漂亮有什麼困擾嗎？」 釣出本尊超直白回應
昨日舒華在社群平台Instagram上傳一系列最新造型照片，身穿一件丹寧平口洋裝，搭配銀色小熊鍊條腰帶，頭上則紮起丸子頭，整體看起來俐落，也格外甜美可人，加上好身材若隱若現，讓人眼睛不知道該看哪。一直以來舒華的粉絲只要女神更新近況都會熱烈留言，因為都想被「欽點」，...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發表留言
Taiwan can help！台灣贈「這國」288公噸白米 駐處批中國只會加劇衝突
我國除了持續援助友邦、維持友好邦誼外，台灣在國際各界持續展現「Taiwan can help」的精神，近日為緩解索馬利蘭持續惡化的乾旱危機，我國向索國運送288公噸白米，援助總值約50萬美元，以協助當地弱勢家庭度過糧食短缺難關。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 6
麥當勞漢堡變小？「超真實對比照」曝光網酸爆 業者解釋了
近日中國社群媒體掀起一陣「麥當勞漢堡縮水」的討論熱潮，關鍵詞「麥當勞漢堡馬卡龍」強勢登上微博熱搜榜。這並非該連鎖速食龍頭推出了精緻甜點新品，而是大量消費者對漢堡尺寸日益縮減表示憤怒與失望，紛紛拍下實物照片上傳，譏諷漢堡的體積已經小到像法國甜點馬卡龍，引發全網共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 17
曹西平靈堂明起開放 「狂野風」設計曝光 告別式時間出爐
【緯來新聞網】資深藝人曹西平上月29日在住處辭世，享壽66歲，後事由乾兒子乾兒子小俊（Jeremy）緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
靠「變天」發大財！UNIQLO首季獲利破紀錄 日媒：氣溫驟降成最強助攻
UNIQLO母公司迅銷集團（Fast Retailing）公布2026會計年度第一季財報，受惠於去年10月下旬氣溫驟降，帶動秋冬服飾買氣噴發，單季營收衝破1兆日圓大關，獲利更創下歷史新高。儘管近期中日關係緊張，但中國市場仍繳出雙位數成長佳績，官方直言「氣溫變化的影響遠大於外交關係」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
「重新理解什麼叫活著！」凱特王妃44歲生日 回顧抗癌2年恐懼與淚水
英國凱特王妃（Kate Middleton）9日迎來44歲生日，她在官方社群網站發布一段影片，分享在抗癌2年期間，如何從大自然中獲得撫慰與力量，讓她滿懷感恩：「重新理解什麼叫做活著」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 11
金唱片明天登場！CORTIS、LE SSERAFIM現身北捷 驚喜拍「台北歡迎影片」
第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）明(10)日將在台北大巨蛋登場，有民眾今(9)日搭乘捷運時，發現站內播放了韓團ENHYPEN、LE SSERAFIM的廣播，令他相當驚喜。而台北...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Hololive官方手遊《hololive Dreams》是音樂遊戲！50位以上成員登場，超過150歌曲可玩
由日本超人氣 Vtuber 團體 Hololive 之前所宣布的官方手遊《hololive Dreams》在之前宣布之後就引起了粉絲們的期待，昨（8）天官方也進行了情報解禁 SP 直播，揭露各種《hololive Dreams》遊戲細節。這款官方手遊將被做成一款音樂節奏遊戲，玩家也能自由設定自己喜愛的 hololive 成員形象當成背景，並且也能自製譜面，遊戲收錄歌曲更多達 150 首以上。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
梁曉珺看到沒！蔡依林演唱會太震撼 凱蒂佩芮也朝聖「1舉動力挺」
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕。其中公牛、巨蟒、金豬與飛天馬車輪番登場，打造宛如奧運開幕式等級的震撼舞台，引起粉絲熱烈討論。驚喜的是，連美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）都來朝聖，令粉絲興奮不已。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1