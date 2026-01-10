金唱片／女團奪獎上台「舉繁體中文手寫板」！超用心告白：為你們而唱

娛樂中心／蔡佩伶報導

KiiiKiii領獎。（圖／翻攝自Disney+）

南韓新人女團KiiiKiii在本屆金唱片頒獎典禮上奪下「Next Generation」獎項，首次站上金唱片舞台便交出亮眼成績，也為出道第一年寫下重要里程碑。五位成員登台領獎時難掩激動，除了用言語向粉絲表達感謝，更準備了驚喜橋段，瞬間成為典禮討論焦點。

致詞過程中，KiiiKiii成員們手中拿著親自準備的手寫板，上面以繁體中文寫下「謝謝大家來」並畫上大大的愛心，下面則寫著「為你們而唱」，真誠又用心的舉動讓現場與線上粉絲直呼被暖到。除此之外，一旁的手寫板也寫下「KiiiKiii 愛TiiiKiii」，向官方粉絲名深情告白，展現滿滿寵粉心意。

不僅如此，成員們最後更齊聲用中文向台下與鏡頭前的觀眾喊出：「謝謝大家，我愛你」，誠意十足的互動真的太有心。

KiiiKiii（韓語：키키）為STARSHIP娛樂於2025年推出的五人女子音樂團體，由Leesol、Sui、Jiyu、Haum和Kya組成，並由Jiyu擔任隊長。此次不僅是她們首次登上金唱片頒獎典禮舞台，也在出道首年便拿下象徵新世代潛力的獎項，展現備受看好的發展氣勢。

