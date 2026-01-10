金唱片／致敬BTS！爆紅男團深情唱〈春日〉 Wonder Girls經典重現
記者林汝珊／台北報導
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鏢保全及工作人員。
新生代團體帶來精彩「致敬舞台」，Hybe公司旗下男團「TWS」深情演唱前輩防彈少年團（BTS）的〈春日〉；女團 izna 則選唱傳奇女團 Wonder Girls 的甜美舞曲〈Be My Baby〉重現經典魅力。
本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。
