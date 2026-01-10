金唱片／3萬3千完售！2000保全護航 場內配置全曝光「這位子嗨翻」
記者林汝珊／台北報導
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鑣保全及工作人員。
今晚金唱片獎典禮，受邀團體需依規劃上台就座，包括 LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ、Stray Kids 等人氣團體陸續登台，在面對舞台左側的位置就坐。而主持人成始璄、文佳煐則站在面對舞台右手邊。
本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。
