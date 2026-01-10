金唱片／3萬3千完售！2000保全護航 場內配置全曝光「這位子嗨翻」

總統賴清德今（10）日出席「2026 AI人才年會」時表示，政府在去年提出「AI新十大建設」，各部門對AI人才培育不遺餘力，未來在產業端，將協助百工百業導入AI，讓100萬間中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端，將投入千億規模的創投資金，2040年要培育50萬名多元的AI人才，讓臺灣在未來AI發展更往前邁進。賴清德致詞時表示，非常高興受邀參加「2026 AI人才年會」，和大家一起見證AI在臺灣的蓬勃發展。並指出，國家善用教育、栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好。個人則是透過教育取得專業知識，改善個人生活，個人生活好，國家社會也才會跟著好。感謝主辦單位結合企業需求及年輕人對未來的期待，同時對接臺灣未來競爭力，讓臺灣在未來AI發展能更往前邁進。賴清德認為，AI改變世界已經不是未來式，而是現在進行式，因此對AI人才的培養非常重要，在許多人對AI還心存疑惑時，AI已悄悄改變生產模式及生活方式。換句話說，AI帶來的不僅是工業革命，也是人才升級及生活型態的徹底翻轉。賴清德說，臺灣何其慶幸，經由幾代人的努力，科技產業已在臺灣建立穩固基礎，並在全球高科技產業扮演關鍵角色。回首過去從機械化、

