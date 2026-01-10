金唱片／3萬3千完售！2000保全護航 場內配置全曝光「這區是神位」

35歲女星郭書瑤（瑤瑤）過去有幾段戀情備受外界關注，但她近期坦承已有快7年時間維持單身，令身邊友人都感到著急，甚至經常被朋友幫忙徵友。對此，郭書瑤吐露心聲，「現在我單身，很樂於我朋友幫我徵友」，也揭露曾約會半年卻沒有進展的原因。

中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1