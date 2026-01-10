金唱片／CORTIS紅毯率先登場！趙雨凡大秀中文 退場跑錯路全場笑翻
【緯來新聞網】南韓人氣男子團體CORTIS於2026年1月10日出席第40屆金唱片頒獎典禮台北場，擔任首組登上紅毯的藝人。五位成員全身黑衣亮相，過程中出現走錯方向的插曲，引起媒體現場關注。
CORTIS紅毯率先登場。（圖／記者陳明中攝）
第40屆金唱片頒獎典禮邀請包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ等共18組藝人出席。活動由南韓藝人成始璄與文佳煐擔任主持，並邀請歌手蔡依林與演員許光漢首次參與，演員安孝燮、邊佑錫與宋仲基則擔任頒獎嘉賓。
CORTIS紅毯率先登場。（圖／記者陳明中攝）
CORTIS由台灣成員趙雨凡（James）、金主訓、Martin、嚴成玹與安乾鎬組成，出道以來以單曲《Go》、《Fashion》受到廣泛關注。此次金唱片頒獎移師台灣台北大巨蛋舉行，CORTIS準時現身紅毯，成員們向現場多方鏡頭擺出標準姿勢。趙雨凡在離場前以一句「謝謝」表達感謝之意。
CORTIS紅毯率先登場。（圖／記者陳明中攝）
不過，CORTIS成員在離場時走錯方向，隨後在工作人員指引下迅速返回正確通道，並帶著笑意重新走上紅毯，此插曲成為現場媒體拍攝的花絮畫面，也讓現場氣氛短暫轉為輕鬆。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
金唱片紅毯／張員瑛自帶濾鏡「禮服超閃」IVE銀白禮服美暈全場
IVE氣場全開，彷彿自帶柔焦濾鏡，6位成員一字排開，空氣中瞬間瀰漫香香空氣。配合主持人擺出帥氣姿勢，展現反差萌，擄獲大批粉絲。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
金唱片明登場！梯尼們注意 ATEEZ抵台親切打招呼
南韓音樂盛事金唱片頒獎典禮，明(10)日就要在台北大巨蛋登場，迷妹最愛的Cortis已經來了，而早上，其中一組卡司ATEEZ，也在稍早抵台。今(9)日台灣氣溫依舊寒冷，可以看到成員們紛紛穿上大衣、毛衣...華視 ・ 1 天前 ・ 1
134萬勞工都在做！勞退自提率達17.2% 「自提6%」退休金滾出千萬
勞退新制上路20年，根據勞動部勞動福祉退休司統計，從2025年1月至10月底已有近134.5萬名勞工參與自提退休金，提繳率提升至17.2%。福祉退休司司長黃維琛表示，去年不到一年就增加近15萬人，創下歷年增加人數以來的新高，提繳平均薪資為6.6萬元，其中女性比男性的參與比例更高，與近年來勞退新制基金收益率逐年提升，吸引更多小資族為自己的退休生活提前儲蓄。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
金唱片》Jennie、Cortis共18組嘉賓來大巨蛋 人潮擠滿「卡司打卡柱」
有「韓國葛萊美」之稱的指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」首度移師台灣，共有18組嘉賓來大巨蛋，包括BLACKPINK Jennie、BTS師弟團CORTIS、ALLDAY PROJECT都來台。今（10）日大巨蛋內外擠滿人潮，捷運國父紀念館自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
金唱片韓星大掃街！人氣男團現身公館「喝珍奶甜度」曝 台灣人傻眼
2026年韓國樂壇開年指標性盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於今（10）日晚間在台北大巨蛋盛大舉行，JENNIE、Stray Kids、ATEEZ、LE SSERAFIM、CORTIS、ALLDAY PROJECT多組韓國藝人陸續抵台參加盛會。昨部分藝人抓住空檔走訪台北市區，親身體驗在地美食與街區文化，其中CORTIS成員趙雨凡帶領團員現身。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
認「乾女兒」卻當狼父！台南老闆撲倒女員工無恥喊：一次就好 鬼扯兩情相悅遭判3年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台南一名葉姓廣告公司老闆，認年輕女員工為「乾女兒」，卻在前年2月間，趁2人在實品屋驗收獨處時意圖性侵對方，女員工奮力...FTNN新聞網 ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
金唱片／CORTIS搬跑步機進大巨蛋嗨唱 全場3.3萬人應援聲超驚人
【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮今（10日）移師台北大巨蛋舉行，開場表演由ZEROBASEO緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
陳其邁趣味賽「交棒」給邱議瑩？ 市長初選4人各有解讀
高雄市長陳其邁今(10)日穿上恐龍裝，出席馬拉松趣味賽，有意角逐高雄市長大位的賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺都出席，活動中，陳其邁拿接力棒交給邱議瑩，外界解讀有交棒意味，對此邱議瑩笑說，和陳其邁默契本來就不錯...華視 ・ 2 小時前 ・ 1
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
金唱片｜「CORTIS」跳進大巨蛋 3.3萬粉暴動尖叫
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今（1╱10）傍晚5點30分在台北大巨蛋登場，由成始璄與文佳煐擔綱主持，2人都以中文自我介紹，文佳煐小露美腿，成始璄還加碼用中文問：「大家準備好了嗎？」揭開典禮序幕。太報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
蔡依林被問「騎上巨蟒出席金唱片？」 本人給答案了
韓國「第40屆金唱片頒獎典禮」9日在台北大巨蛋登場，先前宣布蔡依林跟許光漢將擔任頒獎嘉賓，以往金唱片頒獎典禮的嘉賓，有時候也會帶來演出，因此大家都很期待蔡依林是否會給韓國人們驚喜，對此她在大巨蛋演唱會的會後訪問，就已經給出答案。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
今起低溫溜滑梯「降到8度」！冷空氣接力來襲 下週恐有颱風
新1波大陸冷氣團到來，最低溫下探8度左右，持續冷到上班日，且下週東北季風增強，需留意輻射冷卻作用導致日夜溫差大。另菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，不排除增強為颱風。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
司馬中原案翻版?! 百歲人瑞身價破億 兒女質疑看護爭產
社會中心／綜合報導難道是司馬中原案翻版！？來為您獨家追蹤，這起百歲人瑞娶了68歲女看護的後續，事前不知情的9名子女，不但錯愕，更懷疑看護圖謀家產，因為老先生早年從事土地代書，身價累積近8億，甚至質疑爸爸之前被威脅，才給了看護約2億的房產、土地等，相當擔心父親剩餘的財產，會不會也保不住？下午探視，卻只能隔門對話。民視 ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言
金唱片今晚炸翻大巨蛋！Jennie攜18組大咖來台 「驚人亮點」一次看
2026年韓國樂壇開年指標性盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於今（10）日晚間在台北大巨蛋登場，集結多組當紅偶像團體與橫跨影視、音樂領域的重量級嘉賓，從舞台演出到頒獎陣容皆話題十足。其中，BLACKPINK成員Jennie首度以SOLO歌手身分站上大巨蛋舞台、出道未滿一年的話題新團CORTIS因台灣成員趙雨凡回到台北演出再度引發關注。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言
27歲I級女神「引退10天」驚傳病逝！跨年夜才公開引退信：無法再說出沒事
（記者洪承恩／綜合報導）日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）去年底才向粉絲寫下引退信，沒想到才短短幾天，家屬就於本 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
馬斯克21歲跨性別女兒拍內衣廣告！ 「蕾哈娜加持」性感亮相
特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與21歲的跨性別女兒薇薇安珍娜威爾森（Vivian Jenna Wilson）關係早已決裂。近來薇薇安擔任天后蕾哈娜（Rihanna）內衣品牌的廣告模特兒，詮釋多元樣貌，引發話題。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
金唱片台北頒獎 張員瑛、安俞真走紅毯 (圖)
韓國音樂圈盛事「金唱片」10日在台北大巨蛋舉行第40屆頒獎典禮，韓國人氣女團IVE成員張員瑛（左）、安俞真（右）盛裝亮相會前紅毯。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
孫淑媚「0濾鏡素顏」慶生 45歲「凍齡美貌」流出！
娛樂中心／江姿儀報導「金曲歌后」孫淑媚年紀輕輕就以驚人歌唱天賦拿下衛冕20次的歌唱節目超狂紀錄，在2005年以《愛到坎站》奪下金曲台語歌后、緊接著又在2021年以《天橋上的魔術師》入圍金鐘視后。她出道多年仍維持少女模樣，昨（9日）迎來45歲生日，她曬素顏照慶生，凍齡狀態驚呆萬網。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「台灣Jennie」素顏長這樣！孫淑媚45歲慶生美照曝光了
「台灣Jennie」素顏長這樣！孫淑媚45歲慶生美照曝光了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《全境封鎖3》開發中！製作人曝「規模龐大」：目標重現一代巔峰影響力
Ubisoft 旗下《全境封鎖》品牌執行製作人 Julian Gerighty 近日接受訪問時曝光《全境封鎖3》（The Division 3）目前正在努力開發中，讓不少系列粉絲相當興奮。他形容團隊「正在努力打造成一款能夠媲美首代影響力的大作」，形容新作正在逐步成形、規模可能非常龐大。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言