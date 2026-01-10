金唱片／CORTIS紅毯率先登場！趙雨凡大秀中文 退場跑錯路全場笑翻

【緯來新聞網】南韓人氣男子團體CORTIS於2026年1月10日出席第40屆金唱片頒獎典禮台北場，擔任首組登上紅毯的藝人。五位成員全身黑衣亮相，過程中出現走錯方向的插曲，引起媒體現場關注。

CORTIS紅毯率先登場。（圖／記者陳明中攝）

第40屆金唱片頒獎典禮邀請包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ等共18組藝人出席。活動由南韓藝人成始璄與文佳煐擔任主持，並邀請歌手蔡依林與演員許光漢首次參與，演員安孝燮、邊佑錫與宋仲基則擔任頒獎嘉賓。

CORTIS由台灣成員趙雨凡（James）、金主訓、Martin、嚴成玹與安乾鎬組成，出道以來以單曲《Go》、《Fashion》受到廣泛關注。此次金唱片頒獎移師台灣台北大巨蛋舉行，CORTIS準時現身紅毯，成員們向現場多方鏡頭擺出標準姿勢。趙雨凡在離場前以一句「謝謝」表達感謝之意。

不過，CORTIS成員在離場時走錯方向，隨後在工作人員指引下迅速返回正確通道，並帶著笑意重新走上紅毯，此插曲成為現場媒體拍攝的花絮畫面，也讓現場氣氛短暫轉為輕鬆。

