金唱片／CORTIS開場3萬3千人嗨翻！ 「他」獲獎中文告白超暖
記者林汝珊／台北報導
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。典禮一開始，由剛出道的人氣男團CORTIS演唱〈What you want〉，全場33000人尖叫暴動。
稍早頒發第一個獎項，由男團BOYNEXTDOOR獲得「數位音源獎」，對長明宰鉉用中文感謝粉絲：「因為有ONEDOOR（粉絲名），我們才能站上台領獎，2025年有感受到你們的愛，讓我們能繼續用溫暖，傳遞給這世界。」
本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。
更多三立新聞網報導
金唱片／3萬3千完售！2000保全護航 場內配置全曝光「這位子嗨翻」
金唱片紅毯／張員瑛自帶濾鏡「禮服超閃」IVE銀白禮服美暈全場
金唱片紅毯／Jennie笑了！「人間紅毯」超美 對鏡害羞揮手表情曝光
金唱片紅毯／CORTIS首組登場！「下秒出意外」跑錯路 5人反應曝光
其他人也在看
網問長太漂亮「有什麼困擾」釣出舒華 12字回答粉絲看呆：超派
娛樂中心／徐詩詠報導南韓人氣女團「i-dle」台籍成員舒華，除了美貌之外，其白皙發亮皮膚更是不少人嚮往的完美膚色範本。日前有粉絲在她的IG美照上留言詢問「長得太漂亮有什麼困擾」，竟調出她本人親自回應，字內容更是讓網友笑翻。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
完成神作《進擊的巨人》後…諫山創坦言「日常已不作畫」背後原因曝光
自 2009 年開始連載開始，由日本漫畫家諫山創所創作的《進擊的巨人》就獲得了空前成功，在連載的 12 年間成為全球漫畫粉絲的獨特回憶，2013 年開始播出的動畫版作品也掀起了風潮，成為動漫迷心目中的「神作之一」。而隨著 2021 年《進擊的巨人》漫畫完結、去年最終章電影版上映後，諫山創老師也終於清閒下來，他最近也出席《進擊的巨人》最終章電影版在日本的重映活動，分享其實自己平常已經沒在畫畫了，但也特別表示，並不是自甘墮落，以後可能也很難再度畫出《進擊的巨人》這樣的作品。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
古天樂、宣萱來台宣傳電影「尋秦記」 (圖)
港星古天樂（左）、宣萱（右）當年演出戲劇「尋秦記」造成轟動，時隔25年，古天樂身兼監製，推出電影「尋秦記」，8日晚間兩人一同在台北出席首映會。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
古天樂來台！親揭「病倒真相」 聽4歲小粉絲喊嫁幽默回應
古天樂與女主角宣萱特地來台宣傳，今明兩天共六場映後見面會，一開賣即秒殺，可見影迷的高度期待。一落地到台灣，宣萱就想著台灣美食，說想喝苦瓜蜂蜜汁、吃大腸包小腸，可惜行程緊湊，沒辦法親自去吃小吃。古天樂則想嚐嚐台灣的滷肉飯，不過他說自己已忌口多年，十多年沒吃...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
男團CORTIS來了！8組韓團晚間專機抵台 桃機現場湧入大批粉絲守候
南韓年度盛大頒獎典禮金唱片（The 40th Golden Disc Awards，簡稱GDA）本屆迎來40週年，更移師在容納4萬人的台北大巨蛋舉辦，於1月10日盛大展開。許多韓團於今（8）日陸續出發來台，除了男女混合團體ALLDAY PROJECT與大勢女團LE SSERAFIM已經抵達外，晚間最先出來的男團TWS也從桃機搭乘專機，自寰宇商務中心抵達台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
金唱片／3萬3千完售！2000保全護航 場內配置全曝光「這位子嗨翻」
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鏢保全及工作人員。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
好賺一直賺！青山剛昌確認《名偵探柯南》完結後會繼續出「劇場版」
《名偵探柯南》最新劇場版動畫《名偵探柯南：高速公路的墮天使》將於今年 4 月 10 日在日本率先上映，對於許多柯南粉絲來說，每年朝聖一次最新的劇場版早已成了例行公事，而去年作者青山剛昌曾在出席活動時確認，即使未來柯南完結了，還是會繼續做劇場版動畫，這番話近期又引起了台灣網友熱議。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金唱片明登場！梯尼們注意 ATEEZ抵台親切打招呼
南韓音樂盛事金唱片頒獎典禮，明(10)日就要在台北大巨蛋登場，迷妹最愛的Cortis已經來了，而早上，其中一組卡司ATEEZ，也在稍早抵台。今(9)日台灣氣溫依舊寒冷，可以看到成員們紛紛穿上大衣、毛衣...華視 ・ 1 天前 ・ 1
GR Yaris MORIZO RR特仕車款於2026東京改裝車展亮相 全球限量抽籤發售
TOYOTA GAZOO Racing於2026/1/9在東京改裝車展2026上，正式發表GR Yaris特別仕樣車款「MORIZO RR」，並公開其開發中的原型車。GR Yaris MORIZO RR特仕車是由豐田章男（Morizo，TGR賽道首席車手）親自參與，並在素有「綠色地獄」之稱的德國紐柏林Nürburgring賽道共同開發。這款搭載GR-DAT變速箱的特別仕樣車，日本國內將限量發售100台，可惡好想要！Zeek玩家誌 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
周子瑜香港遊同款棒球帽是這頂！韓國小眾品牌台幣千元無痛入手
TWICE台灣成員周子瑜近幾年的時尚影響力有目共睹，從私服曾經提過的「柯基包」，到出席精品品牌活動……一一掀起討論，先前擔任維密大秀表演嘉賓時所穿的同款內衣，更是在全球都形成搶購的情況！而最近子瑜又來帶貨什麼了呢marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中市巨型姆明裝置周邊出現違規擺攤 市府：將取締
（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市政府為替中台灣燈會暖身，在市民廣場設置「巨型姆明」氣偶，民進黨台中市議員黃守達今天發現周邊違規攤商聚集。市府表示，建設局將聯合員警進行稽查取締。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
中職》台鋼雄鷹開訓致詞意外點名布坎南 總教練洪一中：「很抱歉啦」
中華職棒台鋼雄鷹今天（10日）在全新訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮。不過在開訓的致詞過程中，總教練洪一中意外透露新洋將人選為布坎南，讓富邦悍將球團發表聲明表達抗議。隨後洪總也立即致歉，並表示：「我真的是嘴快。」Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前 ・ 1
「偷拔油槍」難防！男瞬間燒成火球 民眾驚逃
持續追蹤加油站縱火驚魂，當下嫌犯擅自拔走油槍，儘管加油站員工有出聲安撫男子，但對方根本不理，又在著火之後衝向無辜保全以及消防員，對此，中油表示，並沒有加油站員工受傷，設備也沒有受損，但是否造成細部財損，仍需要再調查。 #加油站#油槍#消防員東森新聞影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
「老公要X死我？」4寶爸出軌小三瘋狂愛愛24次 行事曆「番號行程」成鐵證
高雄1名人夫放生結髮20餘年妻子出軌小三，短短4個月內雙方就激戰24回，還都被他記錄在行事曆上。元配得知後憤而向小三提告，行事曆的「激戰行程」也成為證據之一，最後法院判賠20萬元，可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女"通通不知情"疑有所圖
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導百歲人瑞結婚，9名子女卻都不知情！台北市一名王先生，1月8號去爸爸住處，準備帶102歲的老父親，出門走走、透透氣，結果，遭到68歲的女看護阻撓，甚至還報警，等到員警到場後，看護才拿出身分證，表示他和老先生在幾天前，已經登記結婚，這讓老翁子女難以接受，懷疑看護有所圖。帶您來看民視的獨家報導。當事人小兒子王豐壽說，我爸爸102歲了，他結婚，我們9個子女完全都不知道，你說這樣合理嗎。王先生越說越無奈，他怎麼也沒想到，高齡102歲的爸爸，長期因病需要照護，幾天前，卻突然被看護告知，他們倆在1月5號登記結婚。當事人小兒子王豐壽還說，賴小姐進來之後，她極力地阻擋我爸爸，跟我們回老家感受天倫之樂，(警察)來了後她才表示說，我是他的配偶，我當場嚇一跳警察也嚇一跳。王先生指控，68歲的賴姓女看護，會跟百歲人瑞的爸爸結婚，根本有所圖，在1月8號當天，他跟其他兄弟姐妹，來到爸爸的住處，要帶他出門透透氣，沒想到，女看護卻在一旁百般阻撓，還找來警察，最後，賴姓女子才拿出身分證，表明倆人在三天前，已經完成結婚登記，有權替臥病的配偶作決定。不過，高齡102歲的老翁，去年6月因為跌倒，送進急診，還被醫師診斷不宜搬動、出入人潮多的地方，家屬痛批，這名女看護的行為，形同"五億高中生"案件翻版。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）當事人小兒子王豐壽說，本來我們還有立場，(對方)出示身分證之後，我就跟警察講說，已經是這樣了，那個是民事的問題，她的貪婪程度，是你無法想像的。賴姓女子擔任王姓老翁的看護，時間已經長達17年，由於老先生近年來的身體每況愈下，子女們也在去年11月，向法院聲請監護宣告，但沒想到，宣告還沒下來，老父親已經多了一名配偶。王豐壽還說，在照顧我爸爸的這段期間，他們增加了7間的房地產，還有大概八千萬的保險金。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）老翁的9名子女，要探視高齡的爸爸，變成"配偶"的看護，多次阻撓，也讓原本的天倫之樂，變了調。原文出處：獨家！百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女通通不知情疑另有所圖 更多民視新聞報導勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」 知名房仲遭聲押王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發台北老字號「佑昌相機」老闆捲款千萬潛逃中國一年餘 通緝書曝光！民視影音 ・ 1 天前 ・ 37
憂流感大爆發！公費抗病毒藥1/20起擴大對象「7類高傳播族群」適用
流感將再迎高峰。衛福部疾管署本週二表示，預計1月下半月流感會進入流行期，並於春節前後達到高峰。在考量春節連假民眾南來北往，疾管署近日「超前部署」發布醫界通函，自115年1月20日起至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施，增列「有類流感症狀，且具七類身分之流感高傳播族群」，籲請醫師善用公費藥劑，共同防治流感。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 43
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
歐陽娣娣遭評審毒舌「唱得太災難」氣氛尷尬 劉宇寧出手護航了
歐陽娣娣是資深男星歐陽龍跟傅娟的小女兒，近年也跟隨父母腳步踏入演藝圈活動。近日，掀起討論的是，歐陽娣娣合體中國男神劉宇寧在音樂節目裡合唱，不料卻遭評審砲轟「唱得太災難」，對此，劉宇寧也跳出來拯救後輩。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55