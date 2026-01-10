金唱片／JENNIE一襲紅裙亮相氣場全開 聽到「關鍵字」笑開懷
【緯來新聞網】南韓人氣女團BLACKPINK成員JENNIE，今（10日）以一襲亮眼紅色禮服現身2026金唱片頒獎典禮紅毯，在台北大巨蛋掀起全場高潮。
JENNIE。（圖／記者陳明中攝影）
JENNIE身穿一套大紅色平口禮服，胸前剪裁俐落，緊身設計勾勒出優雅曲線，下擺延展成長裙隨步伐搖曳生姿。搭配同色調長手套及一條鑲滿紅寶石與鑽石的華麗項鍊，展現強烈氣場與時尚品味。她將長髮俐落垂順，妝容簡約卻精緻，整體造型冷豔又高貴。
JENNIE。（圖／記者陳明中攝影）
起初JENNIE神情淡定，維持一貫的冷面形象，但當主持人提及她即將迎來生日時，她瞬間展露甜美笑容，原本酷帥的臉龐頓時充滿暖意，令現場粉絲驚喜不已。
JENNIE與Stray Kids、IVE、宋仲基等韓星，於昨（9日）搭機抵達台灣，引發機場圍觀熱潮。今晚紅毯眾星雲集，其中MONSTA X成為唯一全身穿白色服飾的男團，宛如白馬王子，久違現身台灣也讓粉絲倍感期待。
