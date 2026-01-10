金唱片｜「CORTIS」跳進大巨蛋 3.3萬粉暴動尖叫
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今（1╱10）傍晚5點30分在台北大巨蛋登場，由成始璄與文佳煐擔綱主持，2人都以中文自我介紹，文佳煐小露美腿，成始璄還加碼用中文問：「大家準備好了嗎？」揭開典禮序幕。
一開場由「ZEROBASEONE」成韓彬、章昊演唱〈Better〉讓氣氛嗨爆，接著「CORTIS」帥氣登場站上跑步機唱跳〈What You Want〉，更引爆現場3萬3000名粉絲尖叫聲。
此頒獎典禮，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鏢、保全及工作人員。後台也備有鼎王六米滷味、不貳光車輪餅、PAUL法式下午茶和龜記珍珠奶茶、紅柚翡翠等手搖飲供偶像們享用。
金唱片表演陣容星光熠熠，包括「BLACKPINK」成員Jennie、CORTIS、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等共18組，Disney+與TVBS歡樂台同步轉播。
