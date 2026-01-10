金唱片／台韓大陣仗動員近3千人！ 大巨蛋這區是神位爽看藝人飯撒

【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉行，今（10日）在台北大巨蛋登場，3萬3千張實名制門票全數完售，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鏢保全及工作人員維持現場秩序，相當大陣仗。

韓國金唱片在台北大巨蛋舉行，藝人席安排在舞台左側。（圖／讀者提供）

藝人席及頒獎席則安排在面對舞台左側處，包括Stray Kids、 LE SSERAFIM、ENHYPEN、ATEEZ都依序入座，至於8989元的紫色特區10、11、12區正好在藝人席前方，除了可以觀賞典禮還可以近距離看到藝人，演出空檔時也有機會收到偶像比愛心飯撒，堪稱是全場的絕佳神位。延伸舞台的6、7區則是靠近小舞台，可以近距離看偶像表演，也是很不錯的位置。



金唱片表演陣容包括BLACKPINK成員JENNIE、超夯新人男團CORTIS、以及ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等共18組表演卡司。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。

韓國金唱片主持人成始璄、文佳煐則站在面對舞台右手邊。（圖／讀者提供）

