金唱片／合體LE SSERAFIM撒嬌！許光漢失落道歉：跳不好嗎？對不起
記者林汝珊／台北報導
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保全及工作人員。
擔任頒獎人的許光漢，一登場便用韓文招呼：「大家好，我是許光漢，歡迎大家來到台北。台北有很多好吃的，please enjoy。」表示之前的作品在韓國受到很多觀眾喜愛，那段時間讓感到很開心、幸福。
許光漢表示，說到challenge，滑社群看到藝人用不同方式詮釋同一首歌，原來可以這樣玩，藝人和粉絲不是在舞台兩邊，而是一起完成的瞬間，這就是kpop的魅力，「我剛剛也有藉這場合玩一下，大家覺得還OK嗎？不好嗎？sorry。」引來全場觀眾歡呼。
稍早許光漢在典禮中，合體LE SSERAFIM成員中村一葉、恩採一同比出撒嬌手勢，扭動身體跟隨音樂舞動，大跳「撒嬌舞」，讓現場3萬粉絲尖叫不已。
更多三立新聞網報導
金唱片／大巨蛋驚見超狂啦啦隊！「翻滾2層樓高」一看竟是張員瑛
金唱片／蔡依林現身！「3聲道切換」標準韓文招呼 3.3萬粉全瘋
金唱片／許光漢合體LE SSERAFIM「咬手指」害羞撒嬌舞3萬粉尖叫
金唱片／致敬BTS！爆紅男團深情唱〈春日〉 Wonder Girls經典重現
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 31
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 26
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 88
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 58
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 73
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 42
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 8
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 11
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 1
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 17
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 56
8歲就賺1棟房！40歲最美童星揭「真實收入」：難存錢
娛樂中心／楊佩怡報導40歲女星楊佩潔8歲時以童星出道，拍攝近200支廣告，被譽為「最美童星」，長大後則接下不少本土八點檔及綜藝節目的拍攝。不過近幾年來，楊佩潔鮮少揭到拍戲邀約，因此讓不少人誤以為她是不是不拍了。對此，她日前接受專訪時澄清：「我還是很想演戲」，並透露現況。民視 ・ 13 小時前 ・ 13
徐若瑄洗澡驚魂記！曝蓮蓬頭炸開水柱爆噴 驚喊「尬的」：估計肋骨會斷
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導女星徐若瑄出事了！她今（10）日在社群發聲直喊「感謝天保佑，我昨日毫髮無傷」，原來是她昨天洗澡時，蓮蓬頭突然炸開，所...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞
世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
蔡依林演唱會主辦喊告！ 《星光5》季軍網紅梁曉珺逆風開嗆：我榮幸
蔡依林「PLEASURE」演唱會獲得好評，將從3月唱進中國大陸進行巡演，更傳出6月將站上指標性場地鳥巢開唱的好消息。但演唱會內容卻被網紅「斯理亞」拍片，惡意解讀，讓蔡依林演唱會的中國大陸主辦出面要告她，本來影片都已經刪除，沒想到她再度重傳爭議影片，並表示「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 51