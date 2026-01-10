金唱片／合體LE SSERAFIM撒嬌！許光漢失落道歉：跳不好嗎？對不起

記者林汝珊／台北報導

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保全及工作人員。

擔任頒獎人的許光漢，一登場便用韓文招呼：「大家好，我是許光漢，歡迎大家來到台北。台北有很多好吃的，please enjoy。」表示之前的作品在韓國受到很多觀眾喜愛，那段時間讓感到很開心、幸福。

許光漢表示，說到challenge，滑社群看到藝人用不同方式詮釋同一首歌，原來可以這樣玩，藝人和粉絲不是在舞台兩邊，而是一起完成的瞬間，這就是kpop的魅力，「我剛剛也有藉這場合玩一下，大家覺得還OK嗎？不好嗎？sorry。」引來全場觀眾歡呼。

許光漢合體LE SSERAFIM成員中村一葉（左）、恩採。（圖／讀者提供）

稍早許光漢在典禮中，合體LE SSERAFIM成員中村一葉、恩採一同比出撒嬌手勢，扭動身體跟隨音樂舞動，大跳「撒嬌舞」，讓現場3萬粉絲尖叫不已。

