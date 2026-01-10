金唱片／大巨蛋驚見超狂啦啦隊！「翻滾2層樓高」一看竟是張員瑛

記者林汝珊／台北報導

IVE出席金唱片。（圖／記者鄭孟晃攝影）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保全及工作人員。

IVE換上啦啦隊服，熱力演出。（圖／讀者提供）

女團IVE帶來歌曲〈삐빅〉及〈REBEL HEART 〉，6人換上藍色啦啦隊服， 手拿彩球與22位韓國舞者合力演出。其中更有10位是專業啦啦隊，疊羅漢高達2層樓高，隨著歌曲飛越翻滾，活力四射演出，觀眾的情緒也隨之沸騰。

IVE與22位韓國舞者合力演出。（圖／讀者提供）

本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。

