金唱片｜宋仲基「專輯大賞」直送Stray Kids GD隔空拿獎承諾一件事

Stray Kids獲「專輯大賞」。讀者提供



「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）昨晚（1╱10）首度在台北大巨蛋登場，最後一個大獎「專輯大賞」，由宋仲基頒給Stray Kids，隊長方燦開雙聲道感謝，他感性吐露雖然一開始音樂被嫌太吵了，但他們始終堅持下去，「我們想做我們喜歡的事，創作音樂帶給大家力量」。

宋仲基（右）頒「年度專輯獎」給Stray Kids。讀者提供

而以〈HOME SWEET HOME〉奪下「年度歌曲獎」的GD（權志龍）以事先拍好的影片表達感謝，還祝大家新年快樂，並允諾：「今年會和BIGBANG成員們一起回來。」

更多太報報導

金唱片｜許光漢撂韓文：歡迎來到台北 自評撒嬌挑戰喊sorry

金唱片｜IVE變身甜美啦啦隊 撂22名舞者玩拋飛

金唱片｜Jennie連掃3獎 喊話BLACKPINK：成員們有在看嗎