金唱片／收視最高點還是得CORTIS JENNIE氣場全開成紅毯焦點

【緯來新聞網】第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）於上週六（10日）在台北大巨蛋圓滿落幕，這場素有「韓國葛萊美」美譽的音樂盛事，首度移師台灣便掀起全民追星熱潮。典禮由TVBS專業團隊與Disney+攜手合作播出，今收視出爐，整場頒獎典禮的最高收視點落在新人賞得主CORTIS、ALLDAY PROJECT，以及人氣男團BOYNEXTDOOR的舞台表演畫面；典禮開始後收視率持續攀升，整體4歲以上平均收視達到0.71，25-49女性平均收視更高達1.36。

CORTIS舞台表演畫面成典禮收視高點。（圖／記者陳明中攝）

紅毯也吸引大量粉絲守候觀看，平均收視在4歲以上族群達0.26，其中25-49歲女性族群表現尤佳，收視率高達0.73，35-49歲女性族群平均收視更衝上0.98，顯示本屆金唱片頒獎典禮深受女性觀眾喜愛。其中典禮主持人成始璄、文佳煐、JENNIE（BLACKPINK）以及Stray Kids 現身紅毯，成為紅毯收視最高的亮點。

JENNIE現身紅毯成為收視亮點。（圖／記者陳明中攝）

JENNIE氣場全開。（圖／記者陳明中攝）

此外，Disney+ 將保留典禮影片回放，讓粉絲隨時隨地都能重溫第 40 屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）。

