金唱片／站在男神許光漢身旁露餡？CORTIS趙雨凡「真實身高」被看穿！

娛樂中心／綜合報導

韓國《第40屆金唱片頒獎典禮》昨（10日）在台北大巨蛋完美落幕，這次首度移師海外的金唱片現場星光璀璨，韓國新生代怪物男團 CORTIS憑藉單曲《GO!》紅遍全球，這次從蔡依林手上風光接到最佳新人團體獎殊榮，讓他們出盡鋒頭。其中台籍混血20歲成員趙雨凡（James）相當受注目，事後不僅與蔡依林合照，還跟人氣男神許光漢同框，真實身高瞬間成為話題焦點。

趙雨凡昨晚得獎後代表團體以中文與英文致詞。（圖／記者鄭孟晃攝影）

當天紅毯上，CORTIS 一行人以黑色造型亮相，帥氣外型與高顏值吸引鏡頭焦點。事後趙雨凡與許光漢的同框畫面引發粉絲熱烈討論，有網友分享限動畫面截圖，笑稱「一個高一個帥」組合讓人眼睛離不開。

趙雨凡（右）站在許光漢（中）身旁讓他真實身高曝了光（圖／翻攝自IG @cortis）

根據網友觀察，若以許光漢官方公布的身高178 公分為比例參考，比對站在一旁的趙雨凡，落在略矮的視覺位置，因此目測推估他的身高，極可能落在約174公分左右之間。而除了紅毯瞬間引爆話題外，CORTIS更在典禮上帶來正式舞台表演，加上主持人與現場粉絲熱情呼喊，氣氛瞬間沸騰。

趙雨凡在得獎後展現出韓星氣勢，先是以全中文回應「大家好！這是2026年第一次收到的一個獎項，真的非常感謝大家的支持謝謝。」接著以標準英文表示「我們2026會繼續努力，請繼續為我們應援，感謝為我們的支援，COER（CORTIS粉絲名稱）讓我再一次聽到你們喊聲。」被粉絲形容「新人運氣爆棚」。

