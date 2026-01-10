金唱片》致敬經典！TWS選唱BTS神曲 izna跳Wonder Girls這首經典

izna選擇二代天團Wonder Girls的舞曲〈Be My Baby〉致敬。（讀者提供）

韓國音樂界盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」10日在台北大巨蛋登場，為了紀念40週年，中場Power House表演的第一部Universal Language，由後輩向前輩致敬，其中分別由TWS以各自的色彩詮釋防彈少年團的經典神曲之一〈春日〉以及izna選擇二代天團Wonder Girls的甜美舞曲〈Be My Baby〉進行演出。

在NCT WISH、ARrC以及CLOSE YOUR EYES的表演過後，第二部 Glory don't Age Stage由後輩選擇過去數十年來不朽的金曲進行重譯。ZB1成員金泰來翻唱「情歌皇帝」申昇勳90年代的歌曲〈微笑中的你〉，他以細膩的歌聲重現當年的經典，台下同隊的成員章昊也被捕捉到舉著「聽哭了」的紙板替他應援；此外，LE SSERAFIM成員許允真則是帶來金賢植〈像雨一樣像音樂一樣〉，同是團體中擔任主唱的2人，皆展現出堅強的歌唱實力。

