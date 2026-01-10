金唱片／蔡依林現身！「3聲道切換」標準韓文招呼 3.3萬粉全瘋

記者林汝珊／台北報導

蔡依林頒獎，3聲道切換。（圖／讀者提供）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鏢保全及工作人員。

頒獎典禮上，擔任頒獎人的蔡依林，現身頒發「新人獎」。一出場便用韓文自我介紹，接著再使用英文介紹，再切換回中文，以前輩表示，新人難免會擔心自己表現是不是不夠好，但只要享受舞台，台下觀眾一定會感受到的。」全場3.3萬粉絲尖叫聲不斷。

本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。

