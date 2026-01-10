金唱片》蔡依林秀超流利韓文！CORTIS獲新人獎趙雨凡中文感謝

蔡依林擔任頒獎嘉賓。（讀者提供）

JOLIN（蔡依林）上週剛舉辦完3場在台北大巨蛋的演出會，今（10日）現身為韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards，簡稱GDA），擔任新人獎的頒獎嘉賓，除了身穿咖啡色緊身皮衣，大秀好身材外，也不忘開口大秀流利韓文，讓台下觀眾一陣驚呼。

JOLIN上台後，先是用韓文自我介紹，以及感謝受邀參加第40屆金唱片頒獎典禮，接著用中文說「今天要來頒發新人獎，看到剛剛的影片，也想起自己當初在舞台上的熱情跟好奇，每次表演也有些許擔心，新人們也會帶著這樣的心情，我想告訴他們就享受舞台吧，台下觀眾一定會感受到你們的熱情」，接著用英文公布得獎者。

正好第一組得獎者是CORTIS，由在台灣長大的JAMES（本名趙雨凡）首先發表得獎感言，他難得用中文表示「大家好，這是2026年第一次收到的這個獎，感謝大家的支持」，接著轉換成英文說「我們2026會很努力工作，謝謝COER（官方粉絲名）的支持」，並高喊「讓我再聽一次你們的聲音」，讓台下再度尖叫聲破表。

另一組得獎者則是男女混聲團體ALLDAY PROJECT，典禮在Disney＋和TVBS歡樂台同步轉播，Disney＋也完整重播服務，直即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段。

