金唱片｜蔡依林頒新人獎同框CORTIS 趙雨凡全中文謝恩

蔡依林擔任頒獎人。讀者提供



「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今晚（1╱10）在台北大巨蛋登場，蔡依林（Jolin）擔任頒獎人，將「新人獎」頒給CORTIS和ALLDAY PROJECT，趙雨凡領獎時還用中文致謝詞。

CORTIS奪下「新人獎」。讀者提供

蔡依林一登場就用韓文打招呼，接著用中文表示：「今天要來頒發新人獎，在看到所有的影片也想起自己當初在新人的時候對舞台的熱情以及好奇，而每次的表演除了想要用盡全心之外，還是會有些許的擔心，害怕自己不夠好，我相信在舞台上所有的新人們每次在舞台上也都會帶著這樣的心情，今天我想要跟他們說，不管怎麼樣，只要你享受舞台，台下的觀眾一定會感受到你對音樂的樂情，所以請他們繼續加油。」

真心分享心路歷程後，蔡依林轉換英文公布得獎者是CORTIS，在台灣長大的趙雨凡在家鄉領獎，興奮得以中文說：「大家好，這是2026年第1次收到的一個獎，非常感謝大家的支持，謝謝。」感動全場3萬3000名粉絲。

