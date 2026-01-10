金唱片／蔡依林頒新人獎給CORTIS！ 趙雨凡吃驚從座位跳起嗨喊：超感謝

【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉行，今（10日）在台北大巨蛋登場，蔡依林擔任頒獎嘉賓，將「最佳新人獎」頒發給人氣男團CORTIS，掀起全場尖叫聲。

CORTIS抱回金唱片最佳新人獎。（圖／讀者提供）

CORTIS成員包括台灣成員趙雨凡、金主訓、隊長Martin、嚴成玹、安乾鎬，5人都擁有高人氣，自去年8月出道，出道才短短5個月就已經橫掃韓國各大頒獎典禮最佳新人獎，繼MAMA、AAA以後又一座新人獎入袋。



CORTIS第一時間因為現場尖叫聲太大，還沒聽清楚，直到確認是自己拿獎，才立刻從座位上跳起身，趙雨凡更是激動到摀住嘴，難掩吃驚表情，一上台致詞，就用中文開口感謝粉絲，「大家好，這是2026年第一次收到的獎，真的很感謝大家的支持。」喊話COER（官方粉絲名），「讓我聽到一下你們的聲音！」全場掀起熱烈尖叫聲，展現超高人氣。



嚴成玹則用韓文致詞，「可以在頒獎典禮上拿到新人獎覺得很光榮，COER我愛你們！」隊長MARTIN則開心喊話：「我們會再呈現更好的表演給大家，新年快樂！祝大家幸福健康。」並用中文喊話謝謝，感謝大家。致詞完以後，5位成員開心拿著獎盃，蹦蹦跳跳走向後台，得獎的開心模樣十分可愛。

廣告 廣告

蔡依林將金唱片最佳新人獎頒給CORTIS。（圖／讀者提供）

更多緯來新聞網報導

謝欣穎親口證實沒分手王柏傑 曬鑽戒照真相大翻轉全場傻住

禁忌女優來台灣展現吹功！森澤佳奈若隱若現曝最愛這味