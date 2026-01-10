金唱片／蔡依林頒獎中英韓「三聲道」切換超狂！ 3.3萬粉絲尖叫聲破表

【緯來新聞網】026韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉行，今（10日）在台北大巨蛋登場，蔡依林擔任頒獎嘉賓，一連頒發「最佳新人獎」給CORTIS跟ALLDAY PROJECT。

蔡依林擔任金唱片頒獎嘉賓，以中英韓三聲道致詞。（圖／讀者提供）

蔡依林一上台就以超狂三聲道致詞，她先是以韓文，一出場便用韓文自我介紹，「大家好，我是JOLIN，很榮幸能擔任頒獎嘉賓。」接著再使用英文介紹，隨後又切換回中文，「作為新人難免會擔心自己表現是不是不夠好，但只要享受舞台，台下觀眾一定會感受到的。」掀起全場3.3萬粉絲尖叫聲。



