金唱片／蔡依林頒獎給CORTIS！「台灣囡仔」趙雨凡上台喊：太榮幸

娛樂中心／蔡佩伶報導

蔡依林頒獎給CORTIS。（圖／翻攝自Disney+）

天后蔡依林現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，也讓現場氣氛瞬間升溫。她隨後親手揭曉新人獎得主，由話題新人男團CORTIS成功抱回獎項。

CORTIS成員上台領獎時難掩興奮，其中來自台灣的成員趙雨凡率先開口，以中文向大家問候：「大家好。」隨後感性表示，這是他們在2026年拿到的第一座獎項，特別感謝粉絲一路以來的支持，真的很榮幸可以獲獎，並現場喊話粉絲：「COER，讓我聽到你們的尖叫聲！」成功帶動全場情緒。

趙雨凡也代表團體承諾，未來會更加努力，認真完成每一個舞台，用表演回報大家的期待，最後成員們也不忘向所有人送上新年祝福：「祝大家新年快樂，謝謝！」

由蔡依林親自頒發新人獎，再加上台灣成員的暖心致詞，讓CORTIS的得獎時刻成為本屆金唱片頒獎典禮的高光片段之一。

