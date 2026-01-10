金唱片》許光漢也咬手手！與LE SSERAFIM一起大跳「撒嬌舞」

TWS也跳了引起模仿風潮的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉。（讀者提供）

韓國音樂界盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」10日在台北大巨蛋登場，由Disney＋進行獨家網路直播，TWS展現出平時的清爽魅力，全員一身白馬王子打扮，接連表演了〈Countdown!〉、〈Nice to see you again〉以及引起模仿風潮的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，而大家最期待這回究竟有哪位藝人會被點到，接著鏡頭立刻帶到擔任嘉賓的許光漢坐在LE SSERAFIM成員KAZUHA以及恩採之間，一同大跳撒嬌舞，立刻讓整個大巨蛋陷入瘋狂。

廣告 廣告

在蔡依林頒發完新人獎給CORTIS和ALLDAY PROJECT後，BOYNEXTDOOR接連帶來〈I LOVE YOU〉、〈Hollywood Action〉兩首夯曲，接著日前才驚喜宣布延長2個月的ZB1，一身清爽打扮，在這次金唱片獎除了成員成韓彬以及章昊在開場時帶來〈Better〉當作開場特別舞台外，團體更一連演出〈In Bloom〉、〈CRUSH〉、〈Feel the POP〉等6首歌曲，表演曲目是所有團體之最。

更多中時新聞網報導

未來3天凍番薯 最冷不到5度

丟丟妹長期過勞心痛 五臟六腑似火燒

布里斯本女網賽》謝淑薇次盤逆轉 2026開門紅