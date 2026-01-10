金唱片／許光漢再次合體LE SSERAFIM 咬手指撒嬌挑戰掀尖叫

【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉行，今（10日）在台北大巨蛋登場，男神許光漢擔任頒獎嘉賓，今也在男團TWS起鬨下，挑戰可愛的「撒嬌畫面」，掀起全場尖叫聲。

許光漢跟LE SSERAFIM再度同台。（圖／讀者提供）

Hybe公司旗下男團「TWS」今一連表演，接連演唱多首歌曲〈Countdown!〉〈OVERDRIVE〉，在唱到以「撒嬌舞」爆紅的歌〈OVERDRIVE〉時，許光漢現身藝人席，跟LE SSERAFIM成員中村一葉、恩採一起咬手指撒嬌，跟著音樂扭動。



許光漢過去就曾和LE SSERAFIM一起跳過〈Unforgiven〉舞蹈挑戰，這次再度同台跳撒嬌舞，讓現場3.3萬粉絲驚喜不已。

廣告 廣告

許光漢跟LE SSERAFIM成員中村一葉、恩採一起跳撒嬌舞。（圖／讀者提供）

更多緯來新聞網報導

《夜市王》11月30日全亞洲首播 文策院董座蔡嘉駿、院長盧俊偉現身支持

Super Junior唱台北大巨蛋太威！拓元開賣「2分鐘賣光」 網哀嚎：搶不到