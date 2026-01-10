金唱片／許光漢合體LE SSERAFIM「咬手指」害羞撒嬌舞3萬粉尖叫

記者林汝珊／台北報導

擔任頒獎人的許光漢合體LE SSERAFIM。（圖／讀者提供）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鏢保全及工作人員。

許光漢跳撒嬌舞。（圖／讀者提供）

Hybe公司旗下男團「TWS」接連演唱多首歌曲，在唱到以「撒嬌舞」爆紅的歌〈OVERDRIVE〉時，畫面立刻拍到坐在場邊的許光漢，與身旁的LE SSERAFIM成員中村一葉、恩採一同比出撒嬌手勢，扭動身體跟隨音樂舞動，讓現場3萬粉絲尖叫不已。

本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。

