金唱片｜許光漢撂韓文：歡迎來到台北 自評撒嬌挑戰喊sorry

許光漢頒「NAVER AI CHOICE」獎。讀者提供



「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今晚（1╱10）首度在台北大巨蛋舉辦，許光漢擔任頒獎人，將「NAVER AI CHOICE」獎頒給BOYNEXTDOOR，他一上台就以韓文說：「大家好，我是許光漢，歡迎來到台北的大家，台北有很多美食，如果有時間的話，please enjoy！」

許光漢上台頒獎時說：「很高興這次可以參與第40屆Golden Disc Award，我現在心情既興奮又緊張，真的感到非常榮幸，之前作品（《想見你》）在韓國受到許多喜愛，那段時間真的讓我非常開心及幸福，所以真的非常謝謝。」

稍早前許光漢才和LE SEERAFIM的中村一葉、洪恩採挑戰TWS的〈OVERDRIVE〉撒嬌「Umm挑戰」，他說：「說到K-POP，我覺得最有趣也是最有活力的一定少不了Challenge環節，平常在滑社群的時候，我常常會看到藝人們用各自的方式詮釋同1首歌、同一種舞蹈，每次看到都會覺得『啊！原來音樂可以這樣玩』，粉絲跟藝人之間不只是站在舞台兩端，而是一起參與、一起完成同一個瞬間，我覺得這就是K-POP的魅力，所以我剛剛有這個機會挑戰了一下，大家覺得還OK嗎？不好嗎？sorry，我覺得也正是因為這樣輕鬆開心沒有距離的互動，才讓今天這個獎項變得非常特別。」

