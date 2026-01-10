金唱片｜許光漢被LE SEERAFIM雙女神包夾 當3.3人面前咬手指搖肩撒嬌

中村一葉（左起）、許光漢、洪恩採坐在一起。讀者提供



「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今晚（1╱10）在台北大巨蛋登場，當TWS演唱〈OVERDRIVE〉時，鏡頭突Cue坐在場邊的許光漢和LE SEERAFIM的中村一葉、洪恩採配合地做出撒嬌「Umm挑戰」，讓現場3萬3000名粉絲嗨爆。

中村一葉（左起）、許光漢、洪恩採一起跳〈OVERDRIVE〉撒嬌挑戰。讀者提供

擔任頒獎人的許光漢悄悄地被帶到藝人席上，當TWS唱到〈OVERDRIVE〉時，鏡頭掃到許光漢和中村一葉、洪恩採，只見坐在2人中間的他很配合地一起咬手指、搖肩撒嬌裝可愛，讓氣氛嗨到最高潮。

