金唱片》許光漢跳完撒嬌舞又秀流利韓文 黑西裝登場帥翻大巨蛋

許光漢擔任頒獎嘉賓。（讀者提供）

男神許光漢10日現身台北大巨蛋，為韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards，簡稱GDA），擔任「NAVER AI CHOICE獎」的頒獎嘉賓，他一身黑色西裝帥氣現身，除了韓文自我介紹外，還不忘以在地人身份繼續用韓文說「歡迎大家來到台北，台北有很多好吃的美食」，不過下一句似乎有點忘記，立刻切換成英文「Please enjoy（請好好享受）」，瞬間逗樂全場。

他接著轉換成中文說「很高興參與第40屆金唱片，我現在心情既興奮又緊張，非常榮幸之前主演作品在韓國收到很多觀眾的喜愛，那段時間讓我很開心跟幸福，謝謝」，並表示提到KPOP一定少不了舞蹈挑戰，「滑社群用不同的方式詮釋同一首歌，原來音樂可以這樣玩，粉絲跟一人之間不是在舞台的兩邊，而是一起參與完成同個瞬間，這就是KPOP的魅力」，並提到自己剛與LE SSERAFIM的KAZUHA及洪恩採跳了TWS〈OVERDRIVE〉的招牌撒嬌舞，還害羞問全場自己的表現如何，再度秀韓文問「安堆唷（不好嗎）？Sorry」。

隨後在AI的選擇之下，，大銀幕上抽出了「Chic（率性）」關鍵字，BOYNEXTDOOR被點名上台。成員們在接過獎座後表示：「最近每天都像在作夢一樣，拿到的是去年、前一年根本連想都不敢想的獎項。為了不把這當成完成，而是作為一個全新的開始，我們會持續努力、保持謙遜。」接著也補充說：「在推出正規專輯之前，會抱著『重新出道』的心態來準備，請大家多多期待。」

