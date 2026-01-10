金唱片／許光漢頒獎「三聲道」切換 挑戰 「撒嬌舞」問粉絲：還OK嗎？

【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉行，今（10日）在台北大巨蛋登場，許光漢擔任頒獎嘉賓頒發「NAVER AI CHOICE」，該獎項是AI選出最符合趨勢的獎項，由BOYNEXTDOOR獲得。許光漢也以中英韓三聲道切換致詞，十分用心。

許光漢跟跟LE SSERAFIM成員中村一葉、恩採挑戰了TWS的「撒嬌舞」。（圖／讀者提供）

許光漢今一上台就以韓文致詞，「大家好我是許光漢，來到這裡很開心，歡迎大家來到台北，台北有很多好吃的美食，Please Enjoy!」他接著切換成中文，「我現在心情既興奮又緊張，之前主演作品在韓國受到很多觀眾的喜愛，那段時間讓我很開心幸福，謝謝。」



許光漢接著表示，KPOP少不了舞蹈挑戰，「原來音樂可以這樣玩，可以用不同的方式詮釋同一首歌，這就是KPOP魅力。」他也藉著此次機會，跟LE SSERAFIM成員中村一葉、恩採挑戰了TWS的「撒嬌舞」，忍不住問台下粉絲，「大家覺得還好嗎？不好嗎? Sorry了。」

