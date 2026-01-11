金唱片／許光漢「女神包夾」秀撒嬌舞 JENNIE壓軸登場嗨翻奪3大獎

韓國金唱片頒獎典禮10日晚間在台北大巨蛋盛大登場，包含BLACKPINK成員JENNIE、當紅韓團CORTIS、IVE等18組藝人，輪番帶來精采演出；另外天后蔡依林、男神許光漢也受邀擔任嘉賓，活動眾星雲集，吸引超過3萬名粉絲入場。

JENNIE降臨台北大巨蛋，一連帶來〈Filter〉、〈Damn Right〉、〈LIKE JENNIE〉等高規格表演，震撼全場，擔綱金唱片壓軸演出，粉絲尖叫聲破表，最後更抱回3大獎，女王氣場全開。

JENNIE女王氣場全開，壓軸演出。圖／TVBS、Disney+、HLL/超級圓頂

而其他組藝人同樣很吸睛，完顏女團IVE以啦啦隊服展現青春活力，LE SSERAFIM則走性感風格，火辣唱跳新歌〈SPAGHETTI〉。

IVE啦啦隊造型超吸睛。圖／TVBS、Disney+、HLL/超級圓頂

LE SSERAFIM性感造型唱跳新歌〈SPAGHETTI〉。圖／TVBS、Disney+、HLL/超級圓頂

男團Stray Kids黑皮衣、黑褲「神秘酷帥感」帶來令粉絲尖叫的刀群舞；而剛出道就走紅的「怪物新人」CORTIS更搞怪將跑步機搬上舞台，多首歌曲嗨唱再度擄獲粉絲的心。

男團Stray Kids黑色系大秀刀群舞。圖／TVBS、Disney+、HLL/超級圓頂

CORTIS將跑步機搬上台。圖／TVBS、Disney+、HLL/超級圓頂

韓國指標音樂獎項第40屆金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉辦，蔡依林也以嘉賓身分登台，大秀韓文，許光漢還被CUE近期很紅的「撒嬌舞」挑戰。從AAA到金唱片，韓國大型音樂盛典接連選在台灣舉辦，展現重視程度，再颳起KPOP旋風，也讓粉絲大飽眼福。

蔡依林擔任頒獎嘉賓秀韓文。圖／TVBS、Disney+、HLL/超級圓頂

許光漢在LE SSERAFIM成員Kazuha（左）、恩採（右）包圍下跳起「撒嬌舞」。圖／TVBS、Disney+、HLL/超級圓頂

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

