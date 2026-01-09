金唱片／韓團台北美食打卡清單一次看！ Stray Kids Felix嗑麻辣鍋 LE SSERAFIM朝聖文青咖啡廳

【緯來新聞網】2026金唱片今晚（10日）將在大巨蛋登場，16組韓團嘉賓接連搭機抵台，包括Stray Kids成員Felix、Cortis、Ateez、ALLDAY PROJECT、LE SSERAFIM、Close your eyes等人都在台北街頭被粉絲巧遇，每團各自有自己的美食清單跟景點，互不相撞，讓許多網友都開玩笑喊：「只要在台北有出門，任何轉角都有機會巧遇。」

Stray Kids成員Felix被粉絲目擊去吃太和殿麻辣鍋。（圖／翻攝自Felix IG）

Stray Kids成員Felix嗑麻辣鍋

韓國人氣男團Stray Kids 今年成績亮眼，以迷你專輯〈Ceremony〉、〈Do it〉接連拿下MAMA年度專輯大賞，更在AAA拿下年度藝人、年度專輯等8項大獎肯定，演唱會電影《Stray Kids：The dominATE Experience》也將於3月在台上映。



Stray Kids 過去2度訪台都在高雄世運演出，2024年首次來台開唱，不巧遇到颱風，演唱會行程延後一天，成員們只能快閃24小時來台演出，僅有成員Felix、Han、彰彬外出吃鼎王；2025年因AAA訪台，同樣也因行程關係未能外出。這次Stray Kids為了金唱片首次造訪台北，成員Felix就被網友目擊晚餐時間在麻辣鍋太和殿用餐，身旁還有經紀人陪同，難得的巧遇讓許多粉絲直呼幸運：「怎麼會吃個飯就遇到Felix!」STAY們（官方粉絲名）則開玩笑直呼：「終於不是客房服務了」、「希望成員們這次有機會好好吃下台灣美食。」



LE SSERAFIM逛咖啡廳感受台灣感性

女團LE SSERAFIM則被目擊兵分多路，去西門町吃米腸、喝珍奶；去咖啡廳逛逛，成員采源、允真去赤峰街卜卜商店感受台灣感性；sakura（宮脇咲良）、一葉、恩採則去大安的鴨埠咖啡覓食，sakura還和店貓玩耍並po出美美合照，讓粉絲直呼要找一天去朝聖。

宮脇咲良到鴨埠咖啡覓食，開心與店貓玩耍。（圖／翻攝自sakura IG）

LE SSERAFIM宮脇咲良、一葉、恩採開心去台北咖啡廳喝下午茶。（圖／翻攝自sakura IG）

ALLDAY PROJECT逛饒河夜市 玩射擊遊戲吃臭豆腐

韓團ALLDAY PROJECT則被粉絲巧遇在中山捷運站附近逛街，成員Tarzzan、Bailey則是在饒河夜市吃吃喝喝，高人氣的兩人被大批粉絲認出，親切地粉絲揮手打招呼，Tarzzan開心玩起夜市攤販的射擊游戲；Bailey則是開心地拿起隨身小相機紀錄下熱情的粉絲，還嘗試了臭豆腐。據在場粉絲表示，看Bailey的表情應該是不太習慣臭豆腐的特殊味道。成員榮書則被網友目擊去逛Kitty展、在台北101附近街道大跳新歌〈Look At Me〉、去唱片行K-monstar拿起ALLDAY PROJECT專輯自拍等，可愛舉動讓粉絲直呼融化。

ALLDAY PROJECT被粉絲目擊逛饒河夜市吃臭豆腐、玩射擊遊戲。（圖／翻攝自ALLDAY PROJECT IG)）

男團ATEEZ則被目擊在信義區走跳，除了去了無老鍋信義店品嚐美食外，成員崔傘則是在信義威秀come buy點了排行榜冠軍厚奶烏龍加小芋圓，被粉絲稱讚：「有加小芋圓懂喝。」男團close your eyes則是去鼎泰豐品嚐小籠包，走一個觀光路線。

