金唱片「領獎集體愣住」 CORTIS直播揭斷片真相：經紀人以為我們在演戲
近期紅遍全球的超年輕韓團CORTIS，上週於《金唱片頒獎典禮》（Golden Disc Awards）一舉奪下「年度新人獎」，不過頒獎嘉賓念出CORTIS團名時，台下團員卻「集體當機」，表情看起來相當茫然，意外成為網路上的熱門話題。對此，成員們13日也於直播中親自還原當下情況，逗趣發言讓不少粉絲笑翻。
金唱片獎上週舉行頒獎典禮，不過頒發年度新人獎時，主持人宣布得獎者為CORTIS後，台下成員們卻一臉茫然，引起外界瘋狂討論。對此，CORTIS也於13日直播時解釋，當下真的不是在裝傻、也不是故意製造效果，而是因為頒獎典禮現場的音響回音非常大，台下聽到的聲音極其模糊。
MARTIN直言，其實因為現場聽得不是很清楚，「外面觀眾聽到的是CORTIS，我們聽到的時候糊在一起，其實不太知道是什麼，我甚至連正在頒獎都不知道。」更荒謬的是，他當時看到周圍的人紛紛起立拍手，「看到旁邊的人都站起來恭喜了，我也站起來一起祝賀，結果轉過身才看到寫著CORTIS的名字。」另名成員SEONGHYEON則透露，因為幾乎聽不到頒獎內容，只能緊盯螢幕和提詞器，「結果一看就看到我們的名字了。」
JUHOON則表示，當時突然發現攝影師把鏡頭全部轉向他們，「我還想說是我們得獎了嗎？於是起身準備要去領獎，結果發現你們沒有半個人站起來，我還想說難道是聽錯了嗎。」當時一度想要坐回去，直到發現大家開始拍手，才終於確定「啊，真的是我們得獎啊。」
這段全體「集體斷線」的畫面，不只讓粉絲笑翻，直言是「史上最真實新人反應」，就連身邊工作人員也一頭霧水。SEONGHYEON笑說，典禮結束後，經紀人還跑來問他們「你們剛才是在演戲嗎？」讓成員們直呼冤枉，強調是真的被現場音效「震懾到」。
除了頒獎環節集體斷片外，CORTIS在紅毯上同樣留下社死畫面，成員JAMES趙雨凡透露，因為他們當天是第一組走紅毯的藝人，完全沒有人事先告知動線，「沒有人跟我們說要往哪一邊走，也沒有人跟我們說要從哪裡出去。」結果走到一半時，突然看到遠處有人不斷揮手示意，MARTIN回憶，「看到經紀人揮手的時候，根本分不出來是要我們走出去還是走進去，還以為是叫我們趕快走進去，所以我就開始用跑的。」
直到現場工作人員緊急將他們攔下，大喊「不是啦，是反方向」，他們才驚覺走錯出口，尷尬地全員調頭，KEONHO忍不住自嘲「說起來真的有點丟臉」，其他成員們也紛紛表示「當時全世界都看到了，真的覺得有點丟臉，但也很有趣。」
該段直播曝光後，不少網友看到紛紛笑稱「CORTIS的反應太真實了」、「新人美就是這種迷糊感」、「這絕對會成為他們出道初期的經典黑歷史」。
