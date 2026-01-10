金唱片》CORTIS奪新人獎感動回應 蔡依林同框趙雨凡緊靠安乾鎬
〔記者陽昕翰／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林昨晚現身大巨蛋，擔任金唱片頒獎典禮頒獎嘉賓，她以韓文、中文以及英文發言，更親自頒獎給夯團CORTIS掀高潮，典禮結束後CORTIS也在IG曬出與Jolin以及許光漢的合照。
早已是天后等級的Jolin親自頒發新人獎，不忘鼓勵新人，儘管會擔心自己表現不夠好，不過只要享受舞台，台下觀眾一定會感受到。今晚在頒獎典禮上，有粉絲拍到CORTIS的趙雨凡在領完獎後，下台前還對Jolin鞠躬的畫面，直誇他真的好有禮貌。
典禮結束後CORTIS在IG限動發文感謝Jolin，並談到：「非常榮幸能從妳的手中拿下新人獎。」Jolin也與CORTIS的趙雨凡及安乾鎬合影，左手還靠在安乾鎬的肩上，「夢幻同框」讓粉絲驚呼連連。
