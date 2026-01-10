金唱片／CORTIS搬跑步機進大巨蛋嗨唱 全場3.3萬人應援聲超驚人

【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮今（10日）移師台北大巨蛋舉行，開場表演由ZEROBASEONE成員成韓彬、章昊特別致敬舞台登場，兩人熱跳寶兒經典歌曲〈Better〉，揭開熱鬧序幕。

CORTIS在大巨蛋熱唱〈What You Want〉。（圖／讀者提供）

擁有超高人氣的新人男團CORTIS則是18組藝人中，首組表演的韓團。5位成員趙雨凡、金主訓、Martin、嚴成玹、安乾鎬將跑步機搬上大巨蛋舞台，大唱〈What You Want〉，展現青春活力。CORTIS出道僅短短5個月，全場3萬3千人應援聲相當熱烈，展現超高人氣。

ZEROBASEONE成員成韓彬、章昊擔任金唱片開場表演。（圖／讀者提供）

男團BOYNEXTDOOR獲得金唱片「最佳數位單曲」，隊長明宰鉉以中文發表感言，真誠向粉絲致謝，「因為有ONEDOOR（官方粉絲名），我們才能站上台領獎，2025年有感受到你們的愛，讓我們能繼續用溫暖，傳遞給這世界。」

