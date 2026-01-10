金唱片／CORTIS開場3萬3千人嗨翻！ 「他」獲獎中文告白超暖

記者林汝珊／台北報導

cortis開場演出。（圖／記者鄭孟晃攝影）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。典禮一開始，由剛出道的人氣男團CORTIS演唱〈What you want〉，全場33000人尖叫暴動。

BOYNEXTDOOR獲得「數位音源獎」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

稍早頒發第一個獎項，由男團BOYNEXTDOOR獲得「數位音源獎」，對長明宰鉉用中文感謝粉絲：「因為有ONEDOOR（粉絲名），我們才能站上台領獎，2025年有感受到你們的愛，讓我們能繼續用溫暖，傳遞給這世界。」

本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。

