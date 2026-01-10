金唱片》CORTIS黑勁裝現身「退場走錯邊」 台成員趙雨凡引尖叫

有「韓國的葛萊美獎」稱號的第40屆金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣舉行，今(10日)下午4時星光大道部分在台北大巨蛋前展開，稍早登上紅毯。新生代大勢男團CORTIS稍早全體穿黑色勁裝現身，引來許多尖叫，其中台灣成員趙雨凡的帥氣外貌引來許多討論，但他們稍早退場時不慎走錯邊，成為意外插曲。

不少韓團昨抵達台北後就開始私人行程，足跡包括台北101、捷運中山站、西門町、公館師大夜市、饒河夜市、太和殿等，都有粉絲野生捕獲這些韓國偶像現身。台灣出生的CORTIS成員趙宇凡熟門熟路地被目擊帶成員到公館跟師大夜市，甚至還到中和運動中心滑直排輪。

今年金唱片頒獎典禮從開賣門票起就引發關注，當天門票於11點半在ibon售票系統準時開賣，約3萬張票券不到中午12點就賣完，不僅有台灣粉絲搶票，韓國、日本、港澳來的網友也加入戰局，今年請來成始璄、文佳煐搭檔主持、BLACKPINK成員Jennie帶來第一次在台北的SOLO舞台，台灣方面地主代表則是天后蔡依林、因《想見你》走紅的許光漢。

除此之外，今年金唱片也請來三大韓劇男神現身，包括宋仲基、邊佑錫、安孝燮，三代男團「MONSTA X」現身掀起回憶殺。完整演出陣容有JENNIE（BLACKPINK）、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ。

