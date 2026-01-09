金唱片／Cortis 懂吃！台北同款美食超道地 全糖珍奶喝這家 師大夜市嗑炸排骨、滷味

【緯來新聞網】2026金唱片今晚（10日）將在大巨蛋登場，眾多韓星都在台北街頭出沒，其中怪物新人男團Cortis被目擊，到公館吃在地美食、師大夜市吃滷味，還去了運動中心溜冰，十分在地的觀光體驗讓粉絲們紛紛直呼：「是不是台灣囡仔趙雨凡推薦的！」

（圖／翻攝自Cortis IG）

怪物新人男團Cortis由台灣成員趙雨凡（James）、金主訓、Martin、嚴成玹、安乾鎬5人組成，一出道就以〈go〉、〈Fashion〉等歌曲紅遍大街小巷。在新店長大唸書的趙雨凡，9日被目擊帶著成員們走訪北捷綠線各大觀光景點，包括公館金雞園、公館得正，師大夜市的柳橙檸檬、大台北滷味等，台灣在地美食吃好吃滿。



有熱情粉絲詢問店家Cortis同款美食清單，並拍下點菜的菜單，發現成員們在金雞園點了蝦仁燒賣、蟹黃湯包、炸排骨、炸雞腿、蒲燒鯛魚、油豆腐湯、雞球粥、蝦仁餛飩、牛肉湯等，還外帶了小籠湯包，相當在地的選擇被粉絲推測可能是成員趙雨凡推薦的美食清單。至於手搖飲選擇，5位成員在得正全都點全糖、正常冰珍奶，超高糖分讓粉絲們打趣直呼：「這同款手搖無法get到」、「這是寶寶口味嗎」、「超好笑不會太甜嗎？」、「太甜了這次我先不跟」。



除了美食之外，Cortis也被目擊現身中和國民運動中心的溜冰場。成員趙雨凡從小就是冰球選手，過去他也曾在社群上表示：「希望能帶成員們去溜冰場。」如今他在家鄉圓夢，帶著成員們穿上溜冰鞋，在溜冰場大跳〈go〉招牌舞步，消息一出也讓粉絲直呼感動：「要哭了，他願望實現了。」

