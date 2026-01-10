金唱片》IVE張員瑛又來了！咬手指、拋媚眼美到令人窒息

張員瑛相隔一個月再度來台。（圖／郭吉銓攝）

韓國年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」今（10日）移師台北大巨蛋舉辦。稍早正進行星光大道紅毯。包含CORTIS、ALLDAY PROJECT、IVE、izna以及BLACKPINK成員JENNIE等18組藝人卡司輪番登場。其中最受矚目的女神張員瑛更是美到讓人窒息，拋媚眼的動作令人瘋狂。

繼去年12月AAA之後，張員瑛相隔一個月再度來到台灣，以IVE的身分和其他團員們亮相，出席號稱「韓國葛萊美獎」之稱金唱片頒獎典禮。準備登上紅毯之前，6人還小小耽誤了一下時間，主持人也誇讚彷彿看到一群小公主。

IVE團員們各個美若天仙。（圖／郭吉銓攝）

IVE擺拍照姿勢。（圖／郭吉銓攝）

沒想到6人緩緩走上紅毯，各個美若天仙，不是露肩就是露出長腿，瞬間全場最大焦點。特別是人氣女神張員瑛，平口露肩的絕美禮服，一轉身大秀白皙美背。

即便紅毯主題是最「酷」的姿勢，6人依舊擺出性感又美豔的神情，張員瑛更是性感的咬手指，對著鏡頭拋媚眼，讓守在螢幕前的網友們陷入瘋狂。

