金唱片／IVE攜手啦啦隊秀超狂演出！ 挑戰拋飛2層樓特技

【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉行，今（10日）在台北大巨蛋登場，張員瑛所屬女團IVE帶來特別組曲演出，把競技啦啦隊演出搬進大巨蛋，展現拋飛2層樓、高空劈腿等特技，成員們則全員換上水藍色啦啦隊服，美翻全場。

IVE張員瑛穿上啦啦隊服，嗨跳組曲。（圖／讀者提供）

IVE嗨唱〈Beats〉、〈 REBEL HEART〉等歌，6位成員手拿彩球，並特別改編成啦啦隊版組曲風格，大陣仗出動22位韓籍舞者，其中10位是專業啦啦隊，大秀疊羅漢特技，別出心裁演出讓全場驚呼連連。



金唱片表演陣容包括BLACKPINK成員JENNIE、超夯新人男團CORTIS、以及ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等共18組表演卡司。宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢則是擔任頒獎嘉賓。

IVE在金唱片獻上啦啦隊演出，美翻全場。（圖／讀者提供）

