金唱片｜IVE變身甜美啦啦隊 撂22名舞者玩拋飛

IVE一連演唱〈beats〉、〈REBEL HEART〉。讀者提供



「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今晚（1╱10）首度在台北大巨蛋舉辦，IVE換上啦啦隊服，與韓國10位專業啦啦隊員一起表演〈beats〉、〈REBEL HEART〉，啦啦隊員還被被拋飛至2層樓高，驚呆現場3萬3000名粉絲。

IVE穿著啦啦隊服、手拿藍彩球熱力唱跳。讀者提供

IVE穿著啦啦隊服、手拿藍彩球熱力唱跳，為了這次表演，她們帶了22位舞者，其中10位還是專業的啦啦隊員，整齊劃一的舞蹈與精采的拋飛動作，讓全場感受青春無敵。

