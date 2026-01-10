金唱片／Jennie剛下舞台就奪大獎！滿身汗領獎 她摘墨鏡喊：妝都花了

記者王培驊／台北報導

Jennie獲得年度藝人大獎。（圖／翻攝自Disney+）

BLACKPINK成員Jennie在金唱片頒獎典禮迎來高光時刻，剛完成壓軸舞台、甚至還來不及補妝，便立刻再度登台，抱回本屆最高榮譽「年度藝人大賞」，成為全場焦點。



她戴著墨鏡、身穿黑色皮衣現身舞台，氣場依舊全開，笑著向台下解釋自己仍在平復演出後的情緒，「剛結束舞台走下來，不知道能不能好好把準備的話說完，但真的非常感謝金唱片頒給我這麼重要的獎。」她也提到，今年正逢出道滿10週年，回顧一路以來的努力與奔跑，坦言感覺自己正一步步靠近夢想，「真的非常幸福。」

Jennie在致詞中特別感謝一路支持她的工作人員、家人，以及長時間並肩作戰的舞者們，直言這份榮耀並非屬於個人，而是所有一起完成舞台的人。她也感性表示，自己已有一段時間未參加韓國本地的頒獎典禮，原本希望能有最完美的呈現，「謝謝導演們為我打造這麼棒的舞台，真的非常感激。」

談到粉絲時，Jennie語氣變得更加溫柔，向BLINK深情告白，「真的很驕傲，也非常感謝你們，我真的非常愛你們。」她也俏皮笑說，因為流了不少汗，妝容可能早已花掉，「本來想冷靜地說話，但現在真的有點不好意思。」

憑藉過去一年在音樂與全球影響力上的亮眼表現，Jennie成功奪下年度藝人大賞，這也是她當晚繼其他獎項後的第3座獎座，同時累積為BLACKPINK拿下第5座金唱片榮譽。在出道十週年的重要時刻站上最高位置，也為她的演藝生涯再寫下一個巔峰篇章。

