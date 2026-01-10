金唱片／Jennie唱一半被抬走！「脱了火辣熱舞」 3.3萬粉反應曝光

記者林汝珊／台北報導

Jennie開唱氣場全開。（圖／讀者提供）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保全及工作人員。

Jennie唱一半，被舞者抬上空中。（圖／讀者提供）

壓軸由女神Jennie帶來演出，接連演唱〈Filter〉、〈Damn Right〉、〈like JENNIE〉等歌曲，在〈Damn Right〉唱完之後，她便脫下外套，由舞者將她抬上空中，移動至場邊，帥氣動作，瞬間將現場氣氛推向最高點。

本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。

